Živio MP3! Otkrio ga je Hrvat, a pokopali su ga prije vremena MP3 svirač, reinkarnacija svih formata koje je svaki glazbeni junkie dotad štovao. U drugom nastavku 'Od ideje do inovacije', donosimo povijesni pregled zanimljivosti iz života simpatičnog audio zapisa

Veliki Tesla je uvijek govorio kako će u 21. stoljeću znanstvena otkrića postati prioritet. Nije bio u krivu. U pet nastavaka vam donosimo priče o inovacijama bez kojih bi naš današnji život bio nezamisliv...

2.

Prethodio mu je CD Walkman, potom CD Discman. Tadašnjoj mladeži ove tehnološke spravice bile su pojam, a posjedovanje takve jedne utjecale su na status u društvu. Ne samo materijalno već i kulturno. Preko tih spravica slušala se glazba, obogaćivali uho, um, ali i duša.

A onda se pojavio On. MP3 svirač. Reinkarnacija svih onih formata koje je svaki glazbeni junkie dotad štovao. Nikad mu nije bilo teško na svoje sučelje pohraniti što više podataka, nikad mu se nije zapetljavala vrpca kao u kazeta jer je nije imao, nikad se nije izgrebao kao CD pa prestao isporučivati zadano.

Koja je to sreća bila kada smo umjesto dotad, 10-12 audio fileova, na CD mogli staviti njih 50! Jedan od onih osjećaja za koje današnji klinci nikad neće znati i uvijek će ih shvaćati zdravo za gotovo.

Ovaj digitalni format izmišljen je na tehnološkom institutu Fraunhofer još davne 1987. godine, a namjena mu je bila pohranjivanje audio datoteka u 'sažetom' obliku, tako da zauzimaju manje mjesta na računalu. No, u to vrijeme uporaba računala još nije bila dovoljno zastupljena i razrađena, pa nije bilo pretjerane potrebe za sažimanjem digitalnih audio zapisa. Zato se MP3 format na svjetskoj sceni zapravo pojavio tek oko 1995. godine.

Nakon što je te godine predstavljen i službeno, iza njega stajala je ponovno stajala ekipa njemačkog Fraunhofer Instituta. Većini su poznatiji MP3 walkmani koji su bili popularni 2005. i 2006. godine, a Sony je prvi na tržište izašao sa svojim MP3-om 2003. godine. Kako to inače biva, javila se i konkurencija pa je nedugo nakon toga i Apple konkurirao svojim iPod-om.

Foto: Screenshot Youtube

Čitam po portalima stare vijesti - MP3 je mrtav i ne prestajem se iščuđavati doživljaju da su ga pokopali prije vremena. Ako već ne znate da ne smijete vjerovati svemu što pročitate (osim ovom tekstu, naravno), ovo je trenutak istine. Nemojte se plašiti, MP3 će se koristiti još dugo vremena, samo je njegova podrška ugašena. Situacija je jednaka kao sa Windows XP ili Windows 7 sustavima – nemaju podršku, ali se još uvijek koriste.

MP3 je još uvijek 'vitalan starac' koji je svoju slavu postigao devedesetih zahvaljujući Napster-u i ostalim P2P (peer to peer)servisima, a sada će se zamijeniti boljim formatima. Službena najava došla je od samog kreatora koji je priopćio da je 23. travnja 2017. godine podrška i razvoj MP3 formata prekinuta. Naveli su da se sve više na TV-u i radio prijenosima koriste ISO-MPEG kodeci kao što su AAC ili u budućnosti MPEG-H, koji su mnogo bolji od MP3-a. Prema testovima, AAC format na 256kbps ima bolju kvalitetu nego mp3 na 320kbps. AAC ima dosta prednosti, a veličina datoteke je ista, ili čak manja.

Ipak, MP3 je rasprostranjen kod korisnika i ostat će tako još dugo. Ljudi će sami odlučiti kada će ga pokopati.

Ne bi mi bili Hrvati da ne pokušamo pronaći korijene ovog izuma i istražiti je li i neki Hrvat pomogao u njegovom osmišljavanju, ali za MP3 nismo morali kopati preduboko. Nijemci ga nikako nisu uspjeli komercijalno iskoristiti pa su ga učinili besplatnim, a u njegovoj popularizaciji sudjelovao je i naš čovjek.

Foto: Tomislav Uzelac (Twiter)

Hrvatskom programeru Tomislavu Uzelcu pripisuje se otkriće prvog funkcionalnog i široko prihvaćenog MP3 playera! Uzelac je izmislio AMP, prvi pravi i funkcionalni program za reprodukciju audio datoteka u MP3 formatu. AMP su naknadno za rad u sustavu Windows doradila dvojica američkih studenata, Justin Frankel i Dmitry Boldyrev, preimenovavši ga u danas planetarno popularni program za reprodukciju glazbe znan kao Winamp. Amerikanci su iskoristili njegov algoritam za WinAmp koje je postao megapopularan paralelno s piratskim servisom za razmjenu glazbe Napster. Kontakirali smo gospodina Uzelca da ga priupitamo jekako su Ameri iskoristili taj njegov algoritam, je li se to dogodilo u dogovoru s njime, no do zaključenja teksta, nije nam odgovorio. Ipak je zapisan kao prvi izumitelj MP3-ja, pa neće se valjda javljati tamo nekim novinarima...

I dok MP3 format živi dok god je korisnika, tužan dan za jednu cijelu generaciju, bio je kada se ugasio jedan od najvećih svjetskih P2P servisa za skidanje tih istih mp3-ica - čuveni Limewire.

Foto: wikipedia Jest da je i tada i sada bilo ilegalno skidanje glazbe s interneta, ali klinci diljem svijeta osjećali su se povezani preko glazbe koju su preko tog servisa dijelili i 'skidali'. Ponekad bi downloadali i virus i uništili cijeli Windows njime, ali na greški bi se naučili. Ponekad su prije spavanja namjestili da im se skida najnoviji album najdražeg izvođača i molili da se do jutra proces nije nekako prekinuo, a ako je, satima su čekali u redu na ponovno 'skidanje'. Ponekad su skinuli datoteku pod imenom koju su tražili, no u njoj je bilo više različitih izvođača pa su tako otkrivali novu glazbu. Ponekad su se pitali je li bolje da kupe originalni album Eminema, ali kad su pogledali u kasicu prasicu, shvatili su da je jednostavnije skinuti njegov mp3 album s Limewirea. Ponekad su slučajno skinuli pornić. Bilo je svega.

Limewire je ukinut prije 9 godina kada je savezni sudac Kimba Wood u New Yorku izdao sudski nalog da se zaustavi i zabrani širenje te potpora softveru za razmjenu datoteka. U naredbi od 17 stranica LimeWireu se trajno zabranjuje dosadašnji rad tvrtki te se također naređuje da se o tome u roku od dva tjedna obavijeste zaposleni, investitori i klijenti. Razmjena je prekinuta ponajviše u korist onih koji pod svaku cijenu žele naplatiti svoj sadržaj, ili čak i uskratiti digitalnu informaciju. Tako sad više npr. nije moguće pronaći izvorne govore Martina Luthera Kinga, filmove kojima je istekao copyright, fotografije i knjige čiji su ih autori odlučili dati u slobodnu razmjenu. Korisnici su uskraćeni za jedan zanimljiv internetski servis, 'zločinci' nisu kažnjeni, a multimedijske korporacije uspjele su začepiti kanal kojim su kolali i njihovi sadržaji. 2001. godine su lansirani iTunesi, a dvije godine kasnije Appleov reproduktor glazbe postat će najveći internetski trgovac glazbom koji i danas drži 70 posto internetskog tržišta.

Foto: Meme Generator

Još jedan dokaz da je MP3 itekako živ je internetski konverter 'Youtube to MP3'. Uz pomoć ovog alata, Youtube video se pretvara u MP3, tako da današnji klinci itekako znaju za postojanje slavnog formata jer je njega najlakše imati na mobitelu i preko istog slušati glazbu. Iako u svojim domovima puštaju glazbu s Youtubea, kada odu van, a internet mobilne podatke su potrošili u prva dva dana nakon što su im roditelji kupili bon, ostaju im dobre stare MP3 pjesme koje imaju na svom smartphoneu.

Nakon tolikih hvalospjeva o ovom simpatičnom audio formatu, moramo spomenuti i nuspojave, a za sve ostale indikacije, mjere opreza i nuspojave, upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

...Porast upotrebe iPodova i ostalih MP3 playera doveo je do povećanja gubitka sluha kod tinejdžera, a dvije trećine ljudi koji ih slušaju - imaju naviku povisiti glasnoću na više od 85 decibela. Ta brojka, prema kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije, može uzrokovati trajna oštećenja sluha tijekom vremena.

Da vam to prevedemo - u prosječnom uredu buka se penje do 85 decibela, što je kao da cijeli dan pokraj vas zuji usisavač, a kako bi se odmaknuli od halabuke u uredu i usredotočili se, na uha stavimo slušalice i opet slušamo tu istu glasnu glazbu. Tako da, ljudi moji, oglušit ćemo s vremenom, htjeli to ili ne htjeli. Živjela muzika, živio MP3!