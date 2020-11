Kapsula Dragon, koja je za ovaj let nazvana Resilience (Otpornost) poletjela je u no\u0107i na ponedjeljak, a zbog orbita let je trajao dulje i spajanje su obavili prije nekoliko sati.

'Zmaj' doveo astronaute na ISS: 'Ovo je bila fantastična vožnja'

Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker i japanski astronaut Soichi Noguchi nakon 27 sati izašli su iz kapsule Dragon i ušli na postaju gdje će ostati sljedećih šest mjeseci

<p>Ovo je bila fantastična i ugodna vožnja, rekao je astronaut Michael Hopkins nakon što su se rano jutros on i još troje astronauta spojili s Međunarodnom svemirskom postajom. </p><p>Victor Glover, Shannon Walker i japanski astronaut Soichi Noguchi uz Hopkinsa su izašli iz Dragon kapsule kojom su 27 sati ranije krenuli sa Zemlje, u prvom operativnom letu SpaceX-a za NASA-u. Ovime je američka svemirska agencija prekinula i post od devet godina bez letova s posadom s američkog tla. </p><p>Kapsula Dragon, koja je za ovaj let nazvana Resilience (Otpornost) poletjela je u noći na ponedjeljak, a zbog orbita let je trajao dulje i spajanje su obavili prije nekoliko sati.</p>