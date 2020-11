Oni bi trebali poletjeti na raketi koja je i no\u0107as i\u0161la u svemir. Ovo je bio jo\u0161 jedan uspje\u0161ni povratak za Falcon 9, koji se spustio na platformu u Atlantiku te \u0107e raketu pripremiti za novu misiju NASA-e.

Radi se o prvoj šestomjesečnoj "operativnoj" misiji kojom se potvrđuje nastavak letova s ljudskom posadom iz SAD-a iz svibnja, nakon devetogodišnjeg prekida i ovisnosti o Rusiji

<p>SpaceX, kompanija poduzetnika<strong> Elona Muska</strong>, lansirala je noćas četiri astronauta na let do Međunarodne svemirske postaje (ISS).</p><p>Novoprojektirana SpaceX kapsula Crew Dragon, koju je posada nazvala Otpornost, podigla se s rakete SpaceX Falcon 9 iz NASA-inog svemirskog centra Kennedy u Cape Canaveralu na Floridi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Let do ISS-a traje 27 sati.</p><p>Posadu čine Amerikanci <strong>Michael Hopkins</strong>, <strong>Victor Glover</strong> i <strong>Shannon Walker</strong>, te Japanac <strong>Soichi Noguchi</strong>.</p><p>Pristajanje na ISS predviđeno je u utorak u zoru, po našem vremenu.</p><p>Radi se o prvoj šestomjesečnoj "operativnoj" misiji kojom se potvrđuje nastavak letova s ljudskom posadom iz Sjedinjenih Država iz svibnja, nakon devetogodišnjeg prekida i ovisnosti o Rusiji.</p><p>SpaceX, tvrtka koju je osnovao Elon Musk, prethodno je uspješno završila pokaznu misiju koja je trajala od svibnja do kolovoza, tijekom koje je dvoje astronauta poslala na ISS i vratila ih na Zemlju bez teškoća.</p><p>Članovi iduće misije s ljudskom posadom planirane krajem ožujka 2021. bit će Europljanin Thomas Pesquet, dva Amerikanca i Japanac. </p><p>Oni bi trebali poletjeti na raketi koja je i noćas išla u svemir. Ovo je bio još jedan uspješni povratak za Falcon 9, koji se spustio na platformu u Atlantiku te će raketu pripremiti za novu misiju NASA-e.</p>