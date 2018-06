Zna što snima i odlično zvuči: Isprobali smo novi LG G7 Thinq

LG je čekao više od godinu dana kako bi predstavio novi uređaj iz G serije, a jedan od razloga bila je i nadogradnja V30 telefona koju smo vidjeli u Barceloni krajem veljače. G7 Thinq isprobali smo u Mađarskoj, a elegantnim i tankim kućištem dominira ekran dijagonale 6,1 inča rezolucije 3120 x 1440 piksela. Iako i on ima famozni 'zub' na vrhu ekrana, postoji jednostavna opcija kojom ga možete sakriti, a u postavkama se zove "New Second Screen".

[video: 1200016 / ]

G7 Thinq dolazi sa 4 GB radne memorije i 64 GB interne memorije, ali moći će se nabaviti i u jačoj varijanti sa 6/128 GB memorije, a otporan je na vodu, prašinu i padove. Kapacitet baterije je 3000 mAh. Uz ekran u LG-u su posebno ponosni na kamere uređaja. Tako dvostruka stražnja ima 16 MP + 16 MP, a prednja ima 8 MP. Kamere podržavaju umjetnu inteligenciju, pa tako mogu prepoznati objekte koje snimaju. Dok smo fotografirali prepoznavao je ljude, pića, a meni je čak u jednom trenutku tijekom snimanja selfija pokazao da sam neobrijan iako sam taj dan ujutro skratio bradu.

Foto: LG

Treća najvažnija stavka ovog mobitela je odličan zvuk. Za to je zaslužan Boombox zvučnik. Tijekom predstavljanja glazbu su puštali s jednog mobitela i novog LG G7 i osjetila se značajna razlika u kvaliteti zvuka.

Foto: LG

Nažalost uređaj je bio zaključan na mnogo opcija, a iako još nije objavljena službena cijena, G7 ThinQ bi trebao koštati oko 6300 kuna.