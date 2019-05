Znanstvenici zabrinuti: Razina mora raste brže no očekivano

Novo istraživanje o razini svjetskih mora zabrinulo je znanstvenike. Dugo se vjerovalo da bi se razina mora do 2100. godine zbog otapanja leda na polovima mogla podići za nešto manje od metra. Nova studija donosi projekciju porasta koja prikazuje da bi rast mogao biti duplo veći za taj period, prenosi BBC.

- Za 2100. to znači da bi ledeni pokrov na polovima podigao razinu mora između 7 i 178 centimetara, no jednom kad u sve to dodate otapanje glečera i ledenog pokrova izvan polarnih krugova te termalno širenje mora, ta brojka uvelike premašuje dva metra - kaže autor studije Johnathan Bamber sa Sveučilišta u Bristolu.

Istraživači smatraju da ako se nastavi trenutnim tempom emisija stakleničkih plinova u atmosferu, razina svjetskih mora do 2100. mogla bi narasti između 62 i 238 centimetara. Zapravo je riječ o najcrnijim predviđanjima te vrste dosad i razini globalnog zatopljenja od pet Celzijevih stupnjeva. Bamber vjeruje da bi se svjetska kopnena masa smanjila za otprilike 1,79 milijuna kvadratnih kilometara, odnosno za površinu veličine Libije.

Većina gubitka te kopnene mase dogodila bi se na područjima svijeta gdje se uzgaja velika količina hrane, poput delte Nila, a pošteđeni ne bi bili niti velegradovi poput Londona, New Yorka i Šangaja.