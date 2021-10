Mark Zuckerberg sinoć je objavio da se njegova kompanija Facebook odsad zove Meta, no to ne znači da Facebook nestaje. Najveća društvena mreža, kao i druge njihove aplikacije, WhatsApp, Instagram i Messenger i proizvodi će i dalje biti pod svojim imenom. No puno značajnija stvar u cijeloj priči je 'metaverzum', Zuckerbergova nova vizija društvenih mreža i interneta u budućnosti koja izgleda kao da ju je izvukao iz znanstvene fantastike.

Iako ono što je prikazao u prezentaciji je vizualno bliže Simsima nego Matrixu. Naravno, cijela stvar nije još sasvim definirana, ali iz Facebooka su to opisali kao spoj virtualne i proširene stvarnosti i drugih tehnologija koje bi nam trebale omogućiti da stvaramo i istražujemo s drugim ljudima koji nisu u istom fizičkom prostoru kao i mi. Jednostavnije, da zamislimo internet kao 3D okruženje u koje možemo zakoračiti, a ne samo kao ekran računala ili mobitela.

Zuckerberg je prikazao niz konceptnih videa kojima pokušavaju dočarati kako bi cijela stvar trebala izgledati. Po njima bi to bio svijet međusobno povezanih virtualnih zajednica u kojima se možemo družiti, raditi i zabavljati, koristeći naočale za proširenu stvarnost, uređaje za virtualnu stvarnost ili naše mobitele i druge uređaje. Prikazali su tako i mogućnost da pošaljemo svog holografskog avatara na koncert na kojem je netko uživo.

Zuckerberg želi uključiti i druge elemente online života poput kupovine i društvenih mreža, rekla je analitičarka Victoria Petrock za NPR. Kaže da je ovo zamišljeno kao evolucija povezivosti u kojoj bi mogli živjeti virtualni život na isti način kao i fizički. Tako bi unutar 'Mete' mogli otići i na virtualno putovanje ili virtualno posjetiti izložbu te isprobati odjeću.

Mislili su i na rad od kuće i Zoom pozive, pa bi nas Zuckerberg sada gurnuo s kolegama u virtualni ured. Sve to bi se trebalo oslanjati na nove i naprednije senzore u Oculus VR uređajima za virtualnu stvarnost ili nedavno predstavljenim naočalama za proširenu stvarnost. Naravno, Facebook tu vidi priliku i smjer razvoja digitalne ekonomije. A nije ni Facebook jedini uključen u tu priču. Microsoft i proizvođač grafičkih čipova Nvidia su također zagrijani za 'metaverzum'.

Richard Kerris je potpredsjednik Nvidijine platforme Omniverse i on je rekao kako će brojne kompanije graditi svoje virtualne svjetove, ali da je važno biti otvoren i omogućiti ljudima da se prebace iz jednog u drugi jednostavno kao što danas idemo sa stranice na stranicu na internetu.