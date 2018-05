Zuckerberg svjedoči: Pogriješili smo, nismo učinili dovoljno...

Nakon što je u travnju svjedočio pred američkim političarima, Marka Zuckerberga u utorak će rešetati i europski čelnici, no ovo bi ispitivanje moglo biti puno ozbiljnije zbog veće važnosti privatnosti podataka u Europi i stupanja na snagu Uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

U izjavi koju je objavio NBC, stoji kako će Zuckerberg reći da je postalo očito u posljednjih nekoliko godina da nisu učinili dovoljno da spriječe da se njihovi alati koriste da bi nekome naštetili.

I have personally discussed with Facebook CEO Mr Zuckerberg the possibilty of webstreaming meeting with him. I am glad to announce that he has accepted this new request. Great news for EU citizens. I thank him for the respect shown towards EP. Meeting tomorrow from 18:15 to 19:30