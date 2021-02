Svaki dio treninga volim, ali zna mi se dogoditi da pred kraj tjedna ne želim da me itko dodirne. No, to mi je posao i imam svoj cilj. Proći će i to, rekao nam je najbolji balkanski MMA borac Aleksandar Rakić (29). Borca s austrijskom adresom koji se u zadnjem meču borio pod srpskom zastavom posjetili smo u zagrebačkom ATT-u gdje su u tijeku paklene pripreme za naredni meč protiv Thiaga Santosa.

- Prošli meč je prošao fantastično, pripreme, treninzi… baš mi je drago što sam opet ovdje i što treniram u ATT-u. Najviše se radi na sparingu, diže se forma, eksplozivnost, brzina. To je sada najbitnije - poručio nam je 'The Rocket' koji je u svoj tim za ovaj meč dodao jednog novog borca.

- Mladen Kujundžić je ‘nova’ osoba u mom timu, odličan kickboksač s preko 100 borbi. Njega sam angažirao jer ima sličan stil u stand up-u kao i Thiago Santos. Kao i uvijek, tu su Ante Delija i Ivan Erslan. Oni su fizički jaki. Kroz Smitha sam ‘prošao’ onako lako samo zato što sam s njima u ovom kavezu hrvao i sparirao - nahvalio je hrvatske borce Rakić te Satoshija Ishija s kojim također odrađuje treninge.

- Dva puta u tjednu radim na fokusere, dva puta imam grupni trening (hrvanje i sparing), dva puta snaga, kondicija i eksplozivnost, jednom se radi hrvanje jedan na jedan s mojim trenerom Babakom i na kraju tjedna radim MMA krug, to je fizički najteži dio, onako za kraj - kaže Rakić s podsmjehom. Rakiću će borba sa Smithom biti sedma borba u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji. Do sada ima pet pobjeda i jedan sumnjivi poraz od Volkana Ozdemira sudačkom odlukom.

- Znam da ću biti najbolji do sada. Sa Santosom sam trenirao na Floridi prije dvije i pol godine, radili smo jiu-jitsu i hrvanje. Ne znam za njega jer je imao veliku ozljedu koljena, ali znam da sam ja napredovao za 200 posto - odlučan je Rakić koji sa svojim trenerskim timom uvijek iskušava nove stvari i metode te tako napreduje svakim danom i postaje bolji.

- Probavamo uvijek neke nove stvari na treningu pa tako i hladnu kupku. Zna se da to pomaže u oporavku tijela, mišića i zglobova. Prošle godine smo isprobali taj način. Bili smo na jednom jezeru u Austriji oko 20 minuta, a temperatura je bila četiri Celzijeva stupnja. Sada smo to unormalili na pet, šest minuta. Pokušali smo i s držanjem daha u vodi i to sa svjetskim prvakom u tome. Sve to pomaže. Dobro je i za mentalnu snagu - odgovorio je Aleks, a nas je zanimalo ima li onda vremena za zezanciju kada se toliko trenira.

- Kad se trenira i radi, nema zezancije. Čim trening završi, iste sekunde počinje smijeh i šala na svačiji račun - zaključio je. Što misli o novoj UFC zvijezdi Khamzatu Chimaevu, koji mu je najdraži balkanski specijalitet te očekuje je li napad na titulu nakon ove borbe, pogledajte u video na YouTube kanalu 24sata.