Obavijesti

Video

Komentari 0
24 PITANJA

Ana Bekuta snimila duet sa Sinišom Vucom: 'On je pravi bekrija naše glazbene scene'

Piše Karla Lemaić,
Čitanje članka: 2 min
Ana Bekuta snimila duet sa Sinišom Vucom: 'On je pravi bekrija naše glazbene scene'
3
Foto: 24sata Video

Jedna od najvećih zvijezda regionalne glazbene scene priprema poslasticu za hrvatsku publiku na samo Valentinovo. Prisjetila se suradnje s Halidom Bešlićem, ali i profesionalcima hrvatske glazbene scene

Legenda jugoslavenske narodne scene, Ana Bekuta, i nakon 40 godina karijere oduševljava svoju publiku, a na samo Valentinovo dolazi u Arenu Zagreb kako bi s hrvatskom publikom proslavila ljubav u sklopu svoje koncertne turneje. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

Posljednja je snimila duet s glazbenim divom Halidom Bešlićem koji nas je nedavno napustio. A njihovo poznanstvo datira još od 80-ih godina. 

-  Halid Bešlić je meni i mom bendu poklonio povjerenje još 1987. Moj bend ga je pratio tada na njegovoj jugoslavenskoj turneji i od tada datira naše poznanstvo koje je, mogu reći slobodno, odmah preraslo u prijateljstvo i hvala mu što je nama tako na početku ukazao povjerenje i što smo sve to prošli s njim - prisjetila se Ana Bekuta. 

Zagreb: Pjevačica Ana Bekuta
Zagreb: Pjevačica Ana Bekuta | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Njihova pjesma 'Zagrli me' govori o zaljubljivanju u zrelim godinama i šalje poruku da za ljubav nikada nije kasno. Pitali smo je postoji li u njezinom životu neki 'Veseljak' kako je naziv jedne njezine pjesme. 

- Uh, oko mene je veseljaka koliko hoćete, ali pošto aludirate na nekog baš bliskog, bliskog. Ne, ne. Moja publika je moj veseljak - odgovorila je Ana. 

Još jedan naslov njezine pjesme je 'Bekrija'. Tko je za Anu Bekutu pravi bekrija naše glazbene scene?

- Uf, Siniša Vuco. Snimili smo i duet i upoznala sam ga. Podsjeća me na nekog bekriju - rekla je. 

Zagreb: Pjevačica Ana Bekuta
Zagreb: Pjevačica Ana Bekuta | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Ana Bekuta članica je i žirija u srpskom glazbenom showu 'Zvezde Granda'. Žiriju su se u ovoj sezoni pridružili pjevačica Dara Bubamara i pjevač Dragan Kojić. Evo kako se slažu. 

- Uh, sad je promijenjena ekipa, sad se sa svima slažem. Šalim se. Bile su to čarke u prošlom serijalu onako smišljene da bismo imali neku priču za medije. Ništa to nije bilo ozbiljno. Za sad smo okej. Do drugog kruga. Kad počne drugi krug i dueli, onda ćemo se svađati - našalila se Ana. 

Osim sa Sinišom Vucom, Ana Bekuta surađuje s brojnim drugim profesionalcima s hrvatske glazbene scene.

Zagreb: Pjevačica Ana Bekuta
Zagreb: Pjevačica Ana Bekuta | Foto: Robert Anic/PIXSELL

-  Ne da surađujem, nego sam napravila prošli album, skoro sve ovdje u Zagrebu s Alkom Vuicom, s Franjom Valentićem s Branimirom Mihaljevićem. I ponosna sam na tu suradnju i ponosna sam na taj album. Na koncertima pjevam neke od tih pjesama, a pjevat ću i na Valentinovo 14. veljače - otkrila je Ana Bekuta. 

Kakva je kao baka, sluša li trap glazbu, najdraži poklon od publike koji je dobila i još puno odgovora potražite na našem YouTube kanalu, a isječke pratite na Facebooku, Instagramu i TikToku 24sata.

Pogledajte i 24 pitanja s Lexington bendom: 

VIDEO
Bojan Vasković iz grupe Lexington otkrio je zašto je plakao na koncertu u Beogradu 2020., tko će biti gosti na njihovom koncertu u Areni Zagreb te je li se čuo s Lepom Brenom nakon nezgode. Pogledajte u videu. | Video: 24sata Video

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ideš! Evo koliko često muškarci trebaju masturbirati u mjesecu za manji rizik od raka prostate
PUNE RUKE POSLA...

Ideš! Evo koliko često muškarci trebaju masturbirati u mjesecu za manji rizik od raka prostate

Neki tvrde da suzdržavanje od ejakulacije ima zdravstvene prednosti, no za to ne postoji znanstveni dokaz - i mnogi smatraju da se jednostavno ne isplati
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
'Kupio sam električni auto umjesto dizela da uštedim. Sad plaćam stotine eura više!'
KRISTIANOVA PRIČA

'Kupio sam električni auto umjesto dizela da uštedim. Sad plaćam stotine eura više!'

Kristian iz Yorka zamijenio je dizel za električni. Nadao se da će uštedjeti, a sad u tri tjedna plaća 115 eura više nego što bi platio dizel za istu kilometražu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025