Ana Bekuta snimila duet sa Sinišom Vucom: 'On je pravi bekrija naše glazbene scene'

Legenda jugoslavenske narodne scene, Ana Bekuta, i nakon 40 godina karijere oduševljava svoju publiku, a na samo Valentinovo dolazi u Arenu Zagreb kako bi s hrvatskom publikom proslavila ljubav u sklopu svoje koncertne turneje.

Posljednja je snimila duet s glazbenim divom Halidom Bešlićem koji nas je nedavno napustio. A njihovo poznanstvo datira još od 80-ih godina.

- Halid Bešlić je meni i mom bendu poklonio povjerenje još 1987. Moj bend ga je pratio tada na njegovoj jugoslavenskoj turneji i od tada datira naše poznanstvo koje je, mogu reći slobodno, odmah preraslo u prijateljstvo i hvala mu što je nama tako na početku ukazao povjerenje i što smo sve to prošli s njim - prisjetila se Ana Bekuta.

Njihova pjesma 'Zagrli me' govori o zaljubljivanju u zrelim godinama i šalje poruku da za ljubav nikada nije kasno. Pitali smo je postoji li u njezinom životu neki 'Veseljak' kako je naziv jedne njezine pjesme.

- Uh, oko mene je veseljaka koliko hoćete, ali pošto aludirate na nekog baš bliskog, bliskog. Ne, ne. Moja publika je moj veseljak - odgovorila je Ana.

Još jedan naslov njezine pjesme je 'Bekrija'. Tko je za Anu Bekutu pravi bekrija naše glazbene scene?

- Uf, Siniša Vuco. Snimili smo i duet i upoznala sam ga. Podsjeća me na nekog bekriju - rekla je.

Ana Bekuta članica je i žirija u srpskom glazbenom showu 'Zvezde Granda'. Žiriju su se u ovoj sezoni pridružili pjevačica Dara Bubamara i pjevač Dragan Kojić. Evo kako se slažu.

- Uh, sad je promijenjena ekipa, sad se sa svima slažem. Šalim se. Bile su to čarke u prošlom serijalu onako smišljene da bismo imali neku priču za medije. Ništa to nije bilo ozbiljno. Za sad smo okej. Do drugog kruga. Kad počne drugi krug i dueli, onda ćemo se svađati - našalila se Ana.

Osim sa Sinišom Vucom, Ana Bekuta surađuje s brojnim drugim profesionalcima s hrvatske glazbene scene.

- Ne da surađujem, nego sam napravila prošli album, skoro sve ovdje u Zagrebu s Alkom Vuicom, s Franjom Valentićem s Branimirom Mihaljevićem. I ponosna sam na tu suradnju i ponosna sam na taj album. Na koncertima pjevam neke od tih pjesama, a pjevat ću i na Valentinovo 14. veljače - otkrila je Ana Bekuta.

