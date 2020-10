Beograđani pogađali purgerske izraze: 'Šora i rajngla? To su...'

YouTuber iz Beograda i član JoomBoosa, Filip Otić Cofi, još jednom je testirao koliko dobro Beograđani poznaju hrvatski jezik. U novom videu prošetao je Beogradom i molio ljude da prevedu zagrebačke izraze

<p>Ako uspiješ pogoditi što znači ovih pet zagrebačkih riječi, dat ću ti 10 eura, rekao je youtuber Filip Otić Cofi prvom prolazniku na kojeg je naišao u centru Beograda. On je odmah prihvatio izazov. U novom videu na <a href="https://www.youtube.com/watch?v=oNVxX5x2jZI&feature=emb_title">JoomBoos kanalu,</a> testirali smo znanje 'susjeda' o zagrebačkim izrazima. Na naše iznenađenje, prošli su test.</p><p><strong>POGLEDAJTE URNEBESNI IZAZOV: </strong></p><p>- Znam što je rajngla! To je neka posuda za kuhanje - ispalio je jedan od prolaznika nakon što mu je Filip ovu riječ opisao kao 'nešto okruglo što ima svaka kuhinja, ali ne može se zapaliti niti upaliti'. </p><p>Skoro pa nikakvih problemna s razumijevanjem, njegovi sugrađani imali su s izrazom 'šora'. Taj su svi pogodili gotovo iz prvog pokušaja.</p><p>- Aha, aha, to znači tuča? Šora je tuča, je li tako? - rekao je jedan od prolaznika i na Cofijevu iznenađenje, odmah pogodio značenje riječi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p><br/> Od svih riječi najviše su se mučili s 'ajngemahtecom', koji im je zvučao dosta neobično. Prvo su mislili da je to varivo, ali uz podosta Filipova objašnjavanja došli su do točnog odgovora.</p><p>Koji su ih još purgerski izrazi namučili, a koji su im bili dobro poznati i odmah su ih prepoznali, pogledajte u novom videu na <a href="https://youtu.be/oNVxX5x2jZI">JoomBoos YouTube kanalu.</a></p>