Beta Sudar: 'Voljela bih snimiti duet s Jakovom Jozinovićem'
Atraktivna pjevačica čiji će vas osmijeh začarati, Beta Sudar, vratila se na scenu s pjesmom 'Dozivam te' koju potpisuje Bane Opačić, srpski kompozitor, autor i tesktopisac. A koliko su dobar posao napravili, govori i gotovo 800.000 pregleda pjesme na YouTubeu u samo tri tjedna.
- Moja želja je oduvijek bila da s Banetom snimim pjesmu. Kako sam prošle godine krenula u malo drugačije 'vode', mislim da nas je splet okolnosti spojio. Bila sam pod malim stresom kada je pjesma bila spremna iako sam je ranije puštala obitelji i prijateljima, ali sada kad vidim kako idu pregledi, jako sam smirena - priznala je Beta.
Natjecala se u brojnim glazbeni showovima. Već 2016. sudjelovala je u natjecanju 'Supertalent', dva puta se natjecala na Dori, ali posebno izdvaja natjecanje u srpskom showu 'Zvezde Granda'.
- Tamo sam skupila najviše iskustva, a i bilo je najviše krugova gdje sam se mogla zaista pokazati - rekla je.
A za svoju mentoricu, Viki Miljković, ima samo riječi hvale.
- Viki je, kao prvo, predivan čovjek. Jako puno korisnih savjeta sam dobila od nje, a najbolje od svega je što, i nakon dvije godine, mogu računati na nju - objasnila je, a pjesmu svoje mentorice 'Crno na belo' izvodi i na svojim nastupima.
Beta je napravila glazbeni zaokret i svoje pjesme usmjerila balkanskom popu, odnosno balkanskoj zabavnoj glazbi.
- Ja oduvijek slušam sve. Sve što mi je ugodno uhu, ali zabavna glazba je u Hrvatskoj uvijek najbolje prolazila, a kada sam vidjela kako na nastupima prolazi i balkanski pop, bilo mi je logično da krenem malo i to pjevati, ako već slušam. Mislim da svi u Hrvatskoj slušamo tu glazbu samo je pitanje tko je hrabar da to kaže, a tko ne - kaže Beta.
A kada razmišlja o duetima, voljela bi snimiti pjesmu s Jakovom Jozinovićem.
- Ja jako volim mladost. Sada se pojavio Jakov koji je fenomen pa zašto ne snjim - priznaje Beta.
Možda vam je nevjerojatno, no ova atraktivna plavuša bavila se i nogometom.
- Nogomet sam krenula trenirati kao vjerojatno i svi moji vršnjaci u tom periodu za jedan seoski klub. Ja živim u Ladimirevcima, pa sam trenirala u istoimenom klubu. Kako su sve kolegice krenule trenirati i ja sam s njima, samo što sam ja malo duže ostala, ali naravno pjevanje je uvijek bilo moj prvi poziv - prisjetila se Beta.
A na pitanje koga bi radije izabrala - Joška Gvardiola ili Franju Ivanovića, odgovorila je bez puno razmišljanja.
- Pa, hajde, Joško. Mlađi je i nekako... Veliki je 'hype' bio oko njega pa hajde neka i ostane - odgovorila je.
Kaže da još nitko nije uspio osvojiti njezino srce, ali otkrila je da ima simpatiju. S obzirom da se bliži Valentinovo, Beta je podijelila kako bi izgledao njezin idealan spoj. Odgovor potražite u 24 pitanja na YouTube kanalu 24sata.
