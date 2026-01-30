Obavijesti

Video

Komentari 0
24 PITANJA

Beta Sudar: 'Voljela bih snimiti duet s Jakovom Jozinovićem'

Piše Karla Lemaić,
Čitanje članka: 2 min
Beta Sudar: 'Voljela bih snimiti duet s Jakovom Jozinovićem'
Foto: 24sata Video

Slavonka Beta Sudar vratila se na scenu sa stilom i novim glazbenim pravcem. Njezina pjesma oduševila je publiku, a ove godina odlučila je preskočiti natjecanje na Dori. Pogledajte zašto na YouTubeu 24sata

Admiral

Atraktivna pjevačica čiji će vas osmijeh začarati, Beta Sudar, vratila se na scenu s pjesmom 'Dozivam te' koju potpisuje Bane Opačić, srpski kompozitor, autor i tesktopisac. A koliko su dobar posao napravili, govori i gotovo 800.000 pregleda pjesme na YouTubeu u samo tri tjedna. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

- Moja želja je oduvijek bila da s Banetom snimim pjesmu. Kako sam prošle godine krenula u malo drugačije 'vode', mislim da nas je splet okolnosti spojio. Bila sam pod malim stresom kada je pjesma bila spremna iako sam je ranije puštala obitelji i prijateljima, ali sada kad vidim kako idu pregledi, jako sam smirena - priznala je Beta. 

Natjecala se u brojnim glazbeni showovima. Već 2016. sudjelovala je u natjecanju 'Supertalent', dva puta se natjecala na Dori, ali posebno izdvaja natjecanje u srpskom showu 'Zvezde Granda'. 

Foto: Privatni album/canva

- Tamo sam skupila najviše iskustva, a i bilo je najviše krugova gdje sam se mogla zaista pokazati - rekla je. 

A za svoju mentoricu, Viki Miljković, ima samo riječi hvale. 

- Viki je, kao prvo, predivan čovjek. Jako puno korisnih savjeta sam dobila od nje, a najbolje od svega je što, i nakon dvije godine, mogu računati na nju - objasnila je, a pjesmu svoje mentorice 'Crno na belo' izvodi i na svojim nastupima. 

Beta je napravila glazbeni zaokret i svoje pjesme usmjerila balkanskom popu, odnosno balkanskoj zabavnoj glazbi. 

- Ja oduvijek slušam sve. Sve što mi je ugodno uhu, ali zabavna glazba je u Hrvatskoj uvijek najbolje prolazila, a kada sam vidjela kako na nastupima prolazi i balkanski pop, bilo mi je logično da krenem malo i to pjevati, ako već slušam. Mislim da svi u Hrvatskoj slušamo tu glazbu samo je pitanje tko je hrabar da to kaže, a tko ne - kaže Beta.

A kada razmišlja o duetima, voljela bi snimiti pjesmu s Jakovom Jozinovićem

- Ja jako volim mladost. Sada se pojavio Jakov koji je fenomen pa zašto ne snjim - priznaje Beta. 

Koncert Jakova Jozinovića u Oroslavju
Koncert Jakova Jozinovića u Oroslavju | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Možda vam je nevjerojatno, no ova atraktivna plavuša bavila se i nogometom.

- Nogomet sam krenula trenirati kao vjerojatno i svi moji vršnjaci u tom periodu za jedan seoski klub. Ja živim u Ladimirevcima, pa sam trenirala u istoimenom klubu. Kako su sve kolegice krenule trenirati i ja sam s njima, samo što sam ja malo duže ostala, ali naravno pjevanje je uvijek bilo moj prvi poziv - prisjetila se Beta. 

A na pitanje koga bi radije izabrala - Joška Gvardiola ili Franju Ivanovića, odgovorila je bez puno razmišljanja. 

- Pa, hajde, Joško. Mlađi je i nekako... Veliki je 'hype' bio oko njega pa hajde neka i ostane - odgovorila je. 

Kaže da još nitko nije uspio osvojiti njezino srce, ali otkrila je da ima simpatiju. S obzirom da se bliži Valentinovo, Beta je podijelila kako bi izgledao njezin idealan spoj. Odgovor potražite u 24 pitanja na YouTube kanalu 24sata

Pogledajte i 24 pitanja s Markom Bošnjakom: 

VIDEO
Pobjednik Dore 2025, Marko Bošnjak, odgovorio je na 24 pitanja i otkrio hoće li mijenjati nastup za Eurosong, s kojim natjecateljima je već u kontaktu, a ispričao je i anegdotu iz showa 'Tvoje lice zvuči poznato' | Video: 24sata Video

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Juraj Šebalj se naživcirao: 'Dokaži da to nisi ti, ovakvima treba oduzeti automobil'
TKO JE KRIV?

Juraj Šebalj se naživcirao: 'Dokaži da to nisi ti, ovakvima treba oduzeti automobil'

U devetoj epizodi serijala posvetili smo se situacijama 'što ako', odnosno onima gdje su nesreće izbjegnute 'za dlaku'. Takve situacije lako naživciraju ostale sudionike u prometu, ali i Šebalja u našem studiju
Raspored svih utakmica Eura 2026. Kad igraju rukometaši?
SIJEČANJSKA GROZNICA

Raspored svih utakmica Eura 2026. Kad igraju rukometaši?

Rukometni Euro 2026. dolazi u Dansku, Norvešku i Švedsku! Ne propustite uzbuđenje od 15. siječnja do 1. veljače
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026