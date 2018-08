'Bilo je grozno čuti cviljenje': Snimljeno strašno klanje kitova

Student Alastair Ward (22) sa Sveučilišta Cambridge fotografirao je tradicionalni lov na kitove na Farskim otocima koji je održan u zaljevu u Sandaváguru.

Farski otoci se nalaze na sjevernom dijelu Atlantika, između Norveške i Islanda, a čini ga 18 malenih otoka.

Meso kitova i riblje ulje izvor su hrane tijekom zime za oko 50 tisuća ljudi na ovim otocima.

Ova tradicija lova seže stotinama godinama unazad no okrutan način umiranja kitova uvijek iznova zgrozi sve koji to vide.

Alastair je ostao šokiran prizorom koji ga je dočekao u zaljevu.

"I struggle with traditions and self-assertion as excuses for the mercilessness I witnessed. Today, there are alternatives to whale meat. Nobody has to starve on these islands any more" ~> https://t.co/nBRmP58mL1 @cetajournal #FaroeIslands #whaling #whales #dolphins pic.twitter.com/5ErNpgciTs

- Doveli su ih u zaljev i istovremeno tukli veslima. Jednom kad su stigli blizu obale, cijelo selo je potrčalo prema njima i počelo ih mlatiti. Čak su i djeca potezala užad i skakala po truplima. Ostali smo bez riječi i moram reći da nas je prizor uznemirio - rekao je Alastair.

No, za razliku od njegove reakcije, stanovnicima tog područja ovi prizori su posve normalni. Tvrde kako je sve legalno i regulirano zakonima te da se ubijanje provodi na najhumaniji mogući način.

GRINDADRÁP: "Few of the #whales die quickly. Most still live for a few minutes and their agony is horrible", describes a German journalist in a report of the pilot whale hunt on the #FaroeIslands. Is the grind really as "humane" as the Faroese claim? https://t.co/VvQftBcYUq pic.twitter.com/tmHx0OqVw1