Žao mi je što mladi ljudi nikako da pokažu neku njihovu seriju. Drago mi je da nas toliko vole i što sam opet ‘uskočila u Irenine 'šuze’, rekla je Mila Elegović prisjećajući se svoje uloge u popularnoj seriji 'Bitange i princeze'. Glumce od petka 7. svibnja možete pratiti i na kanalima 24sata u serijalu skečeva 'Eksperiment'.

Humoristična serija 'Bitange i princeze' krenula je s emitiranjem 2005. godina, a serija je nastala po uzoru na 'Prijatelje'. Sjajna glumačka ekipa s Tarikom Filipovićem, Reneom Bitorajcem, Milom Elegović i drugim, postala je hit, a gleda se i dan danas, no tako nije bilo od početka.

- Najbitnije za reći je da ta serija nije funkcionirala od početka. Tek poslije ju je publika prihvatila - prisjetio se Rene, a Mila je dodala kako njezin lik Irene, zbog visokog glasa, u početku uopće nisu prihvaćali, no to se promijenilo. Prisjetila se i da su prvu epizodu gledali zajedno s redateljem Goranom Kulenovićem, a dodala je i da je to bio jedan od najintenzivnijih perioda njezinog života.

Bitorajac je u jednom trenutku i preuzeo pisanje scenarija, a tih epizoda se prisjetila i Mila. Zahvalila mu se što je u jednom epizodi, u badiću šetala boksačkim ringom i nosila brojeve.

Rene je također dodao da je u jednoj sezoni imao čak 14 kilograma manje, a život svih glumaca su se mijenjali kako se serija snimala. Neki su se ženili, rastajali, rađali. Glumci su se s fanovima ponovno družili i 2019. godine u kazalištu 'Luda kuća' koje je Rene Bitorajac otvorio s Brankom Đurićem Đurom.

Fanovi serije pohrlili su pred kazalište kupiti karte i stvarali su se ogromni redovi. Mila i Rene potvrdili su nam da nemaju u planu novu druženje s fanovima u kazalištu, već su to organizirali kao prigodnu godišnjicu.

- To je bio divan susret s fanovima. Bila je to zahvala na njihovom praćenju, suludom gledanju i komentiranju. Fotkali smo se i družili - prisjetili su se.

A Rene i Mila sada dolaze u novoj seriji skečeva. 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJA spojila ih je u serijal skečeva 'Eksperiment' koji ćete moći pratiti na našoj Videoteci, službenom YouTube kanalu, Facebook, TikTok i Instagram profilima te na 24sata.hr.

Kako su se glumci snašli u 'reunionu' pratite od 07. svibnja na svim našim platformama.