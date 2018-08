Culej se predomislio, sad ipak nije vidio snimku premlaćivanja

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Međunarodni dan nestalih osoba posvećujemo svim nestalima u Domovinskom ratu. Još se traga za 1922 ljudi. Ovo su njihove priče...

Mladić je od jutra 22. kolovoza, kad je bio pretučen u središtu Vinkovaca, samo jednom kratko otvorio oči i teško prepoznao svog oca. Nakon toga se onesvijestio pa su ga liječnici prošle nedjelje dva puta operirali. Drugu operaciju imao je nakon što je povratio i imao srčani zastoj.

- Bila je to vrlo teška i duga operacija. Koliko ja znam, liječnici su mu otvorili dio glave na kojem sad nema kosti. Nažalost, obitelji je rečeno da prognoze nisu najbolje i da se mogu pripremiti na najgore - rekao je bratić Ivana Mikuljana.

Stanje mladića svakog dana provjerava i saborski zastupnik Stevo Culej, čiji se sin našao u tučnjavi u kojoj je Mikuljan stradao. On je nekim medijima rekao kako se na snimci nadzorne kamere vidi da njegov sin nije imao kontakt s ozlijeđenim mladićem. Sad je izjavu povukao.

- Činjenica je da policija nije nikome, pa ni meni, pokazala snimku, ali ja kao bivši policajac pratio sam razgovor policije i mog sina. Kad mu je policajac pokušao reći da je on sudjelovao u tučnjavi, moj sin mu je uzvratio kako nije i da to, ako žele, mogu vidjeti na snimci. Dovoljno sam pametan da mogu razaznati što je istina, a što ne. Sve ostalo su podmetanja i laži, a znam da mogu vjerovati svom sinu - kazao je Culej.

Pozvao je institucije da objave snimku kako bi se sve rasvijetlilo.

- Sve ovo već predugo traje. Ako moj sin nije sudjelovao u tučnjavi, neka ga se konačno pusti na miru, a ako snimka pokaže da je pretučenog mladića moj sin udario flašom u lice i potom ga cipelario, kao što to objavljuju portali, onda nek ide na robiju i široko mu polje. Ali ja znam da on to nije napravio - rekao je Culej.