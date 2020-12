Mojih pet minuta prije odlaska na scenu izgledaju tako da u garderobi galamimo toliko da nam skoro glasnice puknu. Najčešće netko na mobitelu pusti pjesmu i onda ju ‘ubijemo’ do kraja i spremni smo, rekao je glumac Damir Poljičak. U intervjuu 24 pitanja s njim smo popričali o njegovim ulogama, ali i onom životu van glumačkog svijeta.

POGLEDAJTE 24 PITANJA S DAMIROM POLJIČKOM:

U predstavi 'Ustav Republike Hrvatske' koja igra u Kerempuhu glumi umirućeg djedicu, a zadatak mu je sat i 40 minuta stajati na mjestu i jaukati.

- To je izazov i uz takvu je ekipu to užitak raditi. Daje glumačku samodisciplinu. Imao sam mogućnost da sjednem, ali toliko je to bilo neudobno da mi je lakše stajati - rekao je Poljičak i odglumio nam dio iz predstave. Pitali smo ga ponešto i o ulozi u seriji 'Zauvijek susjedi' gdje glumi štrebera Branka.

- U kojim situacijama sam štreber u stvarnom životu? To morate poitati moju ženu. Mislim da sam štreber kada treba posložiti neku logistiku, srediti stan, nešto organizirati, nacrtati. Volim tehnički sve to izvesti. Kada primjerice dođe majstor, da imam crno na bijelo baš sve pa nema nikakvih pogrešaka - rekao je.

Sad influnecerica, a tad glumica, Sonja Kovač, dijelila je set s Poljičkom. Zanimalo nas je je li mu draža kao glumica ili influncerica.

- Kao glumicu je pamtim kao izrazito profesionalnu i strastvenu. Kao influncerica? Ne pratim baš puno što radi pa ne mogu dati sud o tome - rekao je. Odgovorio je i na pitanje ima li zle krvi među glumcima.

- Nema...! Ma, naravno da je ima! Moramo zajedno raditi, puno prisnije nego u ostalim poslovima. Ne možemo si dozvoliti da nešto ostane ili neizgovoreno ili neriješeno - rekao je.

Prije dvije godine je sudjelovao i u emisiji 'Tvoje lice zvuči poznato'. Baš su ga 'potrefile' transformacije u žene - od Magazina preko Pink do Maje Šuput.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Meni je najdraža bila Mariah Carey. Iako su me svi popljuvali, meni je to bilo nešto skroz drugačije i zabavno. Ovu sezonu sam malo pratio, ali super mi je sve što su radili Lu Jakelić i Fabijan Pavao Medvešek, Neda Parmać. Ne mogu nikoga posebno izdvojiti - rekao je. On je s plesačima skakao na pozornici te u jednoj emisiji napravio salto i špagu.

- Naravno da i sad mogu napraviti špagu, i špagu i špagete, bez ikakvih problema. Špagete pogotovo. Jednom tjedno barem - rekao je. Opušta se uz dugačke šetnje šumom, ali i uz Playstation. Da mora jesti samo jedno jelo do kraja života, to bi, kaže, bila zelena salata.

- Najozbiljnije! I to zato jer ih ima mali milijun - naglasio je.

A kakav je kad je u pitanju blagdansko raspoloženje?

- Ponašam se prema Božiću, primjerice, tako da gledam gdje je balans. Ako su ljudi previše Grinch onda sam ja sretan i veseo, ako su oko meni oni koji su previše sretni oko Božića, onda sam Grinch. Ovisi kakva je situacija. Ne žicam poklone - rekao je.

Intervju s Damirom Poljičkom pogledajte na YouTube kanalu 24sata.