Pitaju se neki zašto baš nasadi višnje? To je nasljedstvo koje sam dobio od svoje obitelji nakon vjenčanja. Preuzeo sam na sebi svojstven način i taj posao. Inicijalno je bila riječ o konvencionalnoj proizvodnji koju sam vrlo brzo prepoznao kao nešto čime se ne želim baviti i okrenuli smo se na ekološku proizvodnju, rekao je Tomislav Haršanji (28), vlasnik Agro HAHA.

Ubrzan život u Osijeku prije sedam godina zamijenio je seoskom idilom u Kućancima Đakovačkim, mjestu nedaleko Đakova. Otac je četvero, uskoro i petero djece, a ugostio nas je u svom, kaže, trenutačno uspavanom nasadu višanja. Uz višnju, Tomi uzgaja i lješnjak.

- Trenutačno imamo 15 hektara posađeno pod lješnjakom. Većina je mladih nasada, najstariji je iz 2014. koji je prošle godine donio nekakav značajniji rod. Nismo usmjereni na proizvodnju količina i klasičnih poljoprivrednih kalkulacija, marimo više o ekološkom razvoju. Bilanca nije spektakularna, ali mi smo i s time zadovoljni. Takvim pristupom smo pokazali kako je moguće živjeti na selu i od poljoprivrede - rekao je Tomislav.

Ova mlada obitelj nije puno dvojila oko vlastitog posla iako su se susreli s brojnim komentarima poput: 'u poljoprivredi nema kruha'.

- Zašto sam se odlučio preseliti na selo? Većini ljudi nije bila baš jasna ta odluka, kako iz grada od 100.000 stanovnika i sigurnog posla još od one krize 2014., dati otkaz sa stalnog posla, preseliti se na selo. Kako to drugačije objasniti nego promjenom shvaćanja svijeta koji nas okružuje. Shvatio sam da ako nastavim putem kojim sam krenuo, završit ću kao i svi ostali - jadan, kukat ću, pitati se što nisam ovo ili ono i rekao sam dosta. Tamo se uvijek mogu vratiti, a ovako sam okrenuo jednu novu priču, novo poglavlje. U situaciji u kojoj čekamo rođenje petog djeteta i života u gradu, poslovima s fiksnim radnim vremenom, jednostavno ne vidim da bi to bilo ostvarivo. Djeca zahtjevaju svoje i odlazak na selo mi je omogućio da se osjećamo opušteno u obiteljskoj, ponekad kaotičnoj situaciji - objasnio je.

Voćarstvom se bavi jer, kaže, radno vrijeme je fleksibilno, a poslovi su sezonski. Ipak, u cijeloj priči veliku pomoć su imali od Europske Unije, odnosno europskih fondova. Od prošle godine imaju opciju pružanja usluga u voćarstvu gdje se s vlastitom mehanizacijom, kaže, vozaju po tuđim voćnjacima.

- Kad je riječ o Europskim fondovima, moram priznati da smo osjetili značajno olakšanje u unapređenju vlastitog poslovanja. Traktor star 40 godina smo zamijenili ‘space shuttleom’ - puno je jednostavniji za korištenje - rekao je Tomi, koji se bavi i video marketingom. I to je povezano s poljoprivredom.

- Svojim djelovanjem u poljoprivrednom sektoru sam uočio manjak dobre volje. S tim motivom planiram pokrenuti zakladu koja bi se bavila promocijom poljoprivrednog prostora i ruralne djelatnosti na način da imamo video sadržaj koji bi dočarao ljudima koji su to poslovi s kojima se ljudi mogu baviti na selu i mlade potaknuti da započnu svoju priču - rekao je te odgovorio na pitanje smatra li se poljoprivrednim influencerom.

- Bilo bi vrlo jednostavno zalijepiti tu etiketu i s pravom je prihvaćam ako je to tako - zaključio je.

