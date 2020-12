Najlakše mi je bilo na kraju poslagati biljke po svojoj instalaciju. 'Piece of cake'. A najteže je bilo na početku kada sam trebala okrenuti ogradu kako bih s druge strane učvrstila gredu. Zvala sam majstora prijateljstva nekoliko puta tijekom natjecanja, a u tom trenutku mi je i druga natjecateljica, moja prijateljica, morala uskočiti u pomoć, rekla je Natalija Cvjetković, natjecateljica showa 24sata oriđiđi produkcije 'Pilaj po svom'. Jedan kreativan zadatak, dvije još kreativnije natjecateljice, ograničeno vrijeme i mala pomoć velikog majstora.

Ovo su pravila prvog hrvatskog 'do it yourself' talent showa. Tražimo najboljeg samoukog majstora ili majstoricu. Naši kandidati ljudi su koji nisu u potpunosti amateri, ali su i daleko od profesionalaca. Bušilica i čavli su im najdraži rekviziti u kući, a svoje kreativne radove, neki od njih, dijele čak i sa susjedima. Ipak, na našem je setu i pravi majstor, također samouki - David Skrbin, poznatiji kao Doctor D.S. Za njega znaju Amerikanci, Rusi, Japanci, Kinezi, a Hrvati - i sam kaže, ne baš previše.

- Za Hrvate sam onaj lik koji je napravio tenk - našalio se. Da, David je prije nekoliko mjeseci u svojoj garaži samostalno konstruirao tenk. O tome je snimio video za svoj YouTube kanal gdje ima nešto manje od milijun i pol tisuća pretplatnika. Impresivne brojke, no ovaj samozatajan i skroman mladić kaže kako iza svega toga stoji edukacija i prije svega, mukotrpan rad. U 'Pilaj po svom' ima ulogu mentora i žirija, odnosno mora odabrati čija je majstorija bolja. U 1. epizodi mu nimalo nije bilo lagano presuditi u korist jedne od njih...

- Kad sam na kraju ugledao njihove radove, pomislio sam kako to neću moći ocijeniti. Nisam mislio da se to tako dobro može napraviti! Kad radim za sebe, često nemam razrađen plan, a na kraju projekt ispadne super. Ovako kada to netko drugi napravi, a ti to moraš ocijeniti, e to je zaista jako teško. Jedan kandidat napravi dizajnerski odlično, a drugi tehnički. Sve u svemu, djevojke su me iznenadile kreativnošću - rekao je.

Nataliji je omiljeni alat čekić. Kaže kako nabijanje čavla odlično djeluje kao metoda s kojom se riješava stresa. Hobi joj je izrađivanje božićnih ukrasa, posebice vjenčića. Drugoj natjecateljici Tamari Vidaković draža je bušilica, a obožava dekorirati prostor.

- Ovo ne bude dobro - rekla je Tamara dok je pričvršćivala konop za gumu, a čim je u zeleni kutak morala uklopiti palete, uhvatila ju je panika. David je uskočio.

- Htjela bih ovo spojiti, ali imam premale šerafe. Kako ćemo mi to - pitala ga je, a on je već prvim pogledom na projekt znao rješenje.

