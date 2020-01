Dirljiv video: Dječak daltonist prvi put u životu vidio boje

Jonathan Jones iz Cottonwooda u Minnesoti rođen je s daltonizmom i nikada u životu nije doživio svijet u boji. Dok su bili na nastavi (gdje su učili o daltonizmu) ravnatelj škole, koji ima isti poremećaj, ponudio mu je specijalne naočale za ljude poput njega.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dječak nije mogao suspregnuti osjećaje kada ih je stavio na oči. Njegova emotivna reakcija i suze velikom su se brzinom proširile društvenim mrežama.

My little brother is severely colorblind and so is his principle at school. While they were learning about colorblindness in class, his principle brought in some glasses that let him see color for the first time, and he was very emotional. Check it out: pic.twitter.com/LQhAND9RJq