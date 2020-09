Dražen Forgač, Matej Truhan i Matej Filipčić donose detaljnu analizu polufinala Armagedona

Nakon što smo sve polufinaliste upoznali kroz tri epizode Armagedon Showa i jednu revijalnu nogometnu utakmicu vrijeme je za jednu detaljnu analizu onoga što nas očekuje 3.10. u 20 sati na YouTube kanalu 24 sata

<p>S obzirom na to da nismo imali ništa i da nije postojala scena jako sam zadovoljan. Sada te dečke prate svi, zovu ih na intervjue. Svakodnevno primam pozive i poruke od ljudi koji čestitaju na projektu. Počeo sam ćelaviti i osijedio sam od živciranja koliko se svi dajemo u ovo, ali inače je super, rekao nam je kroz smijeh Dražen Forgač.</p><p><strong>POGLEDAJTE CIJELI PODCAST:</strong></p><p>Borbe su super! Scena je kod nas stagnirala, a u međuvremenu MMA je postao mainstream sport, gledanost raste, klinci su počeli trenirati, a Forgač i ekipa su u pravom trenutku sve to pokrenuli… - rekao je svoju uvodnu riječ stručni sukomentator na FNC priredbama, Matej Truhan. Učio same analize Dražen Forgač nam je otkrio i jednu novost za polufinale.</p><p>- Imamo jednu promjenu uoči polufinala, Nino Škrijelj je upao umjesto Matea Bolfana koji je imao peh i ozlijedio se… - konstatirao je Forgač. Dečki su analizu započeli s najmanjom kategorijom, onom do 66kg. U polufinalu se susreću Nino Škrijelj protiv Roberta Kardoša te Daniel Bažant protiv Nikole Đurđeva.</p><p>- Nikola Đurđev je jako silovit i eksplozivan, skače s velike distance, a u grapplingu je još neizbrušen. To ga je izmorilo u četvrtfinalu, a izmorit će ga i u polufinalu jer Daniel Bažant baš zna iscijediti svu energiju. Fokusiran je i smiren, a to protivniku uvijek smeta… - objasnio je Truhan dok se Forgač okrenuo analizi borbe Nine Škrijelja koj trenira već duže vrijeme u American Top Teamu Zagreb.</p><p><strong>POGLEDAJTE NAJAVU SPEKTAKULARNOG POLUFINALA: </strong></p><p>- Ima tu Nino svoje šanse, ja bih tu dao blagu prednost Mađaru zbog hrvanja. No, Nino je pravi radnik i borac te ako uđe mentalno dobro u tu borbu ima svoje šanse… - dao je svoje mišljenje Forgi.</p><p>- Možda može probati s nekim giljotinom - dodao je Truhan na što ga je Forgač pozvao na jedan od treninga kako bi im to pokazao…</p><p>U kategoriji do 70kg očekuje nas možda i najneizvjesniji meč cijelog Armagedona. U polufinalu će snage odmjeriti Luka Milidragović protiv Marka Bojkovića. Drugi par čine Patrik Čelić koji će se suprotstaviti Lazaru Kukuličiću.</p><p>- Mislim da je Čelić fizički jači od Kukuličića i mislim da će to presuditi. Ja da sam Patrikov trener ne bih napadao svog protivnika već bi se kontraški postavio u stojci. Lazar je karataš i dobro vlada distancom te samo čeka da protivnik ‘propadne’ - dao je svoje mišljenje Truhan na što mu je Forgi glatko odgovorio.</p><p>- Gle, ovo što on sad priča ja sam već zaboravio - rekao je Forgi i bacio u smijeh cijelu ekipu. Uoči meča Bojkovića i Milidragovića već su počele frcati iskre.</p><p>- Bojković je rekao da je dao 20% u četvrtfinalu, da će u polufinalu dati 40%, a u finalu samo 60%. To je, normalno, malo zasmetalo Milidragoviću pa su pale i prve iskrice na društvenim mrežama. Milidragović je došao trenirati tu u ATT, ali i Bojković je u odličnom Ahileju gdje rade sustavno i pametno… - objasnio je Forgač</p><p>U kategoriji do 77kg susreću se Marko Ostanek koji ide 'na noge' Ivana Bilića iz pulskog Trojana, a drugi meč čine Miloš Cvetković i Jakob Kosić koji je brutalno u četvrtfinalu nokautirao Rifata Pruševića.</p><p>- Jakob od tri nastupa u FNC-u ima dvije i pol minute borbe - konstatirao je voditelj Matej Filipčić, a svoje objašnjenje dodao je i bivši MMA borac Matej Truhan.</p><p>- Jakob uz odličnu stojku, ima i odlično hrvanje. Jako dobro se kreće, ne ulazi u liniju i jako ga je teško srušiti… Ovaj nokaut u četvrtfinalu je bio savršen, top ulaz. Ovakve napade je zadnjih godina u UFC-u dosta boraca počelo raditi, npr. i Masvidal, ali mi smo to radili prije svih njih - rekao je Truhan obarajući se Forgaču kroz smijeh.</p><p>- Što se tiče druge borbe, Ostanek je vrlo opasan na nogama. To smo vidjeli i u četvrtfinalu kada je lijepo pogodio Peruška overhandom. Bilić je kao borac dugo bio fokusiran na kickbox, ali vidjet ćemo koliko je radio MMA. Već je on pokazao da zna raditi dobar grappling, a pokušao je i neke poluge u parteru… - rekli su naši stručni komentatori koji su na kraju i rekli svoje mišljenje o najvećoj kategoriji ovogodišnjeg Armagedona, onoj do 84kg. Susrest će se Andi Vrtačić i Milan Filipović te Đani Barbir i Stanislav Krofak za čiji meč, kako kažu, nema nepoznanica.</p><p>- Krofak tu trenira povremeno i znamo prednosti i mane jednog i drugog. Krofakova šansa je parter dok će Đani raditi stand up i obranu od rušenje - rekao je Forgač.</p><p>- Vrtačić je vrhunski kickboksač, bio je prvak FFC-a i to je dokazao u četvrtfinalu, iako se od Đorđa Bukvića puno očekivalo u Srbiji. Ovo je baš prekrasan nokaut bio, lijepo ga je pogodio u sljepoočnicu. Ako Milan Filipović bude ulazio s velike distance, Andi će ga kažnjavati. Još ako Andi obrani par rušenje, onda će ga čak možda i nokautirati - rekao je Truhan. Za kraj, Truhan nam je složio svog idealnog borca od svih natjecatelja Armagedona.</p><p>- Od Kardoša bih uzeo hrvanje, od Barbira boks, od Milidragovića grappling, od Vrtačića i Bilića kickbox tehnike te od Bojkovića mentalitet - zaključio je.</p><p><strong>POGLEDAJTE NAJBOLJE IZJAVE:</strong></p>