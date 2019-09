Edita (30) o epilepsiji: 'Pitali su me da li je bolest zarazna...'

Kada sam doživjela prvi veliki napadaj s 14 godina bila sam sva izbezumljena. Nisam znala gdje sam. Zaspala sam u svom krevetu, a probudila se u bolničkom, rekla je Edita Vasiljević (30) iz Zagreba koja od svoje šeste godine boluje od epilepsije.

Epilepsija je jedan od najučestalijih neuroloških poremećaja. Riječ je o kroničnom poremećaju stanica moždane kore, koje postanu preosjetljive i snažno reagiraju na različite podražaje. Te reakcije prepoznajemo kao epileptične napade. Razlozi napadaja mogu biti i neke infekcije, tumori, traume, alkohol, moždani udar, a u Editinom slučaju riječ je o genetskoj predispoziciji za bolest koju je naslijedila od oca.

Samo u Europi šest milijuna ljudi boluje od epilepsije, a 300 000 godišnje ih je novodijagnosticiranih. Kada su čuli Editinu priču, većina ljudi se odmah informirala o tome kako pomoći drugima u slučaju napada, no nisu svi lišeni predrasuda.

- U srednjoj školi su me neki pitali da li je epilepsija zarazna. Pitanje me zateklo u tom trenutku pa nisam znala što odgovoriti. Kasnije sam zapravo shvatila da me nisu zafrkavali već da je riječ o neznanju i neinformiranosti, kaže Edita. U borbi s bolesti uvijek je imala podršku obitelji, majke, oca i sestre koji su je uvijek vozili na sve pretrage. Iako već godinama pije lijekove, pazi na sebe te izbjegava alkohol i izlaske u klubove, Edita priznaje da joj nije uvijek bilo lagano. Od svoje šeste pa do tridesete godine života doživjela je oko 50 epileptičnih napadaja.

- U jednom periodu života sam htjela upisati vozački no nažalost me bolest spriječila u tome. Jako sam ga htjela položiti no zbog nalaza nisam mogla pa su mi rekli da pokušam položiti ispit sljedeći put, rekla je Vasiljević. Za kraj, Edita daje savjet što napraviti kada se nađete u društvu nekoga tko ima epileptični napadaj.

- Kada se dogodi veliki napadaj, tu osobu treba postaviti na bok, treba joj staviti nešto pod glavu i ne smiju joj se zadržavati udovi. Ako napad traje više od pet minuta onda se zove Hitna pomoć i liječnik. Ako napad traje manje od pet minuta, ne treba zvati Hitnu, zaključila je Edita.