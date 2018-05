Elizabetina pravila: Kraljica je zabranila tjesteninu i škampe

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Kako većina nas zamišlja život člana kraljevske obitelji? Ne radi, barem ne onaj pravi posao, gotovo uvijek negdje putuje, ruča u najboljim restoranima, spava u palači, druži se s bogatim i slavnima, a i sam ima milijune na računima.

Često je u društvu državnika, pjevača, glumaca, vozi se u Bentleyju ili Aston Martinu, a jedini mu je zadatak promovirati Britaniju. U redu, i baviti se humanitarnim radom.

To su benefiti kad si ‘plave krvi’, no ima i puno stvari koje bi običnog čovjeka potpuno izludjela. Maknimo na stranu to da privatnosti gotovo i nemaju, dovoljno je samo doći na kraljevsku večeru. Ako ste mislili da kao prijestolonasljednik ili vojvoda možete jesti što god želite, moramo vas razočarati. Večera s kraljicom Elizabetom (92) ima bezbroj pravila i zabranu mnogih namirnica.

Tjestenina je kod običnih obitelji vrlo često na jelovniku, na kraljevskom stolu je nećete vidjeti. Glavni kuhar Elizabeti ne dopušta jesti škrob, pa onda ne nitko ne smije uživati u toj namirnici. Isto vrijedi i za krumpire te rižu. Škampi su također zabranjeni jer trovanja su česta kad su na meniju školjkaši, pa su izbačeni iz kuhinje. Kraljičin jutarnji ritual je šalica čaja i pahuljice. I od toga ne odstupa.

Napustiti dvoranu tijekom večere je dozvoljeno, no da bi poslugu upozorili da još nisu završili, članovi kraljevske obitelji beštek moraju prekrižiti. Inače se tanjur nosi u kuhinju.

Premda baš nije uljuđeno brzo jesti, to je ipak preporuka. Ne treba pretjerivati, ali... Naime, kad kraljica Elizabeta završi s večerom, onda je za sve kraj. Srećom, kraljica takav svoj potez i najavi tako što torbicu stavi na stol. To znači da će večera završiti unutar pet minuta.

Tijekom večere kraljica će prvo popričati s osobom koja joj sjedi s desna, a nakon što na stol dođe drugi slijed, obratit će se osobi i s lijeve strane. O tome gdje će tko sjediti brine cijela vojska ljudi, pazi se na titule gostiju, njihove godine, osobne interese, politička gledišta. Sve da bi se izbjegla bilo kakva neugodna situacija.

Posebna umjetnost je naučiti jesti s vilicom. Uvijek se drži u lijevoj ruci i njome se hrana balansira uz pomoć noža. I na večeru se dolazi u svečanoj odjeći, čak i kad za stolom sjedi samo uža obitelj.