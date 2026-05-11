Grupa Viva o tragediji na nastupu na svadbi: 'Mislili smo da se čovjek spotaknuo i pao'

Okupili su se još za vrijeme srednjoškolskih dana kao bend Nautilus, a onda su 1999. postali Grupa Viva. Na našoj su glazbenoj sceni već više od dva desetljeća, a njihove pjesme poput 'Oprostit ću sve' i 'Uzet ću ti sve', hitovi su koji se i dan danas izvode na brojnim nastupima i festivalima.

- Ime je nastalo kada je izašla pjesma Miše Kovača 'E viva l'amor' iz neke zezancije su smo stavili Grupa Viva i tako je ostalo - ispričao nam je pjevač i gitarist Toni Rajnović.

A njihove pjesme, zanimljivo, nastaju najčešće u termama.

- Samo što dalje od Dalmacije i Splita gdje možemo biti u miru, a u toplice idemo jednom u dva mjeseca - rekao je Toni.

Poznati su i kao bend za svadbe, a nekada su ih godišnje znali odsvirati i 50. Sada, kažu, treba stati na loptu, a s jedne svadbe nose neobičnu anegdotu.

- Nažalost, dogodilo nam se da je čovjek preminuo na svadbi. Mi smo mislili da se spotaknuo, a na kraju, tragedija - ispričali su.

A bilo je i neobičnih zahtijeva mladenaca.

- Jednom su nas zamolili ako možemo mi krivo odsvirati pjesmu, ako oni krivo otplešu prvi ples. To je specijalna dijagnoza, ali vjerojatno je mladenac naučio plesat do sad - našalili su se.

Do sada, najdalje su nastupali na Novom Zelandu, a velika im je želja koncert u Dvorani Vatroslava Lisinskog.

Nedavno su izbacili baladu 'Vridilo se molit', a najavili su i duet sa Žerom iz Crvene jabuke.

