Moram priznati, jako sam polaskan time da već u ovoj fazi natjecanja imam toliko ljudi koji me podržavaju. Ja kroz cijeli show pokušavam izvući najviše od sebe i probijati vlastite granice, a onda i ono najvažnije, učiniti fanove sretnima - govori nam 16-godišnji Fran Halužan Hale iz Zagreba, jedan od natjecatelja ovogodišnjeg JoomBoosova talent showa Rap School.

On je, do prije samo par tjedana, bio potpuno anonimni srednjoškolac, a za njime sad već vrište tisuće obožavateljica. I obožavatelja. On je jedan od preostala četiri kandidata u ovogodišnjoj sezoni JoomBoosova rap spektakla, a u novoj, četvrtoj sezoni, s timom je dobio zadatak snimiti najbrutalniji video spot koji može u uvjetima koje ima - na rap stvar po izboru. Ovoga puta zadatak je bio više vlogerski, a dečki su, osim vještine repanja i slaganja rima, morali pokazati kako se snalaze pred kamerama, koliko smisla imaju za estetiku i kriju li se u njima možda nove vlog zvijezde.

- Ma ja bi sve ove dečke posvojio, kako naš kolega i kandidat iz showa, Lembo, kaže. Svi dečki koji su ostali u natjecanju su odlični, brutalno repaju i super se zabavljam na snimanjima s njima. Zapravo, cijela ekipa na setu je brutalno dobra - dodaje Fran, koji smatra, bez imalo lažne skromnosti, kako ima dosta velike šanse da u ovoj sezoni odnese pobjedu i ode kući s nagradama vrijednima čak 150 tisuća kuna.

- Smatram da imam šanse za pobjedu jer već sada imam veliki broj ljudi koji me podržavaju, a nekako sam, čini mi se, neke od njih 'skupio' i prije početka samog showa. Osim što sam najmlađi u natjecanju, ističem se i po tome kaj uvijek furam kapu, i imam taj neki svoj vibe. I dobro, zvučim 'bolesno' kad repam, iako me nitko baš ne razumije - govori Fran svojim simpatičnim zagrebačkim kajkavskim.

Ako pobjedi, Hale će morati jako paziti na svoje autorske pjesme i sve što će u glazbi stvarati, ali i na to da neovlašteno ne koristi tuđa autorska djela. Nenad Marčec, glavni direktor HDS ZAMP-a, pojasnio nam je koje su kazne za piratstvo i korištenje tuđih autorskih djela bez pristanka svih autora, dakle, neovlašteno korištenje.

- Sankcioniranje ovisi o vrsti povrede prava. Ako uzmete nečije djelo i obradite ga bez pitanja na autoru i njegovom timu (publisheri, menadžeri, pravnici i tako dalje) je da pokrenu spor radi povrede prava. Ukoliko bez odobrenja udruge autora koristite djela u masovnom obimu, onda mi uvijek prvo reagiramo obavijestima, opomenama i upozorenjima, a tek kad sve te opcije iscrpimo pokrećemo eventualne sporove ili prekršajne prijave. No zakonski gledano, sankcije za povredu autorskog prava su i kaznene i prekršajne i novčane - govori.

Da brutalno repa dokazao je u prethodnim epizodama, no, kako se, uz ostatak ekipe, snašao u snimanju video spotova pogledajte ekskluzivno u novoj epizodi Rap Schoola na JoomBoos YouTube kanalu, ostalim platformama te na 24sata Oriđiđi Videoteci. Nove epizode showa pratite svakog četvrtka od 12 sati i pratite tko će se izboriti za pobjedu, titulu novog hrvatskog rep kralja te nagrade u vrijednosti 150 tisuća kuna.

