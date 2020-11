Hrvoje Kečkeš u predstavi glumi Stipu Mesića: Imao je kritike na moju ulogu, ali smo sve izgladili

Glumac Hrvoje Kečkeš gostovao je u serijalu '24 pitanja'. Prisjetio se svog najdražeg televizijskog projekta 'Bitange i princeze' i smotanog i zbunjenog Kaze, od kojeg ne može pobjeći niti 15 godina nakon...

<p>Stipe Mesić je bio na predstavi. Imao je svoje kritike, ali sve smo izgladili i usvojili. Kad je prespavao, mislim da je bio zadovoljan. A koje kritike? Znate što, nitko ne voli sebe vidjeti u nekom satiričnom elementu. Prvi put kada to vidiš ti može loše sjesti, rekao je glumac Hrvoje Kečkeš. Unatoč pandemiji korona virusa, njemu je radno. Igra trenutačno u novoj predstavi kazališta Kerempuh - Predsjednici&ca;, a kao uloga 'dopao' ga je Mesić.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S HRVOJEM KEČKEŠOM:</strong></p><p>- Stipe je aktivan i dan danas. Ne treba previše kopati po nekim materijalima. Nije bilo potrebe ulaziti u neku psihologiju, ali pogledao sam neke kratke klipove koji su mi pomogli - rekao je te nam imitirao bivšeg predsjednika. 'Pljunuti' Mesić samo s tanjim obrvama. Trenutačna situacija između premijera i predsjednika za njega kao umjetnika nije nimalo inspirativna, a politiku ne prati. Ipak, smatra da će političari uskoro ulaziti u reality showove.</p><p>- Koga prvog očekujem? Čini mi se da premijer i predsjednik pretendiraju za to mjesto - rekao je Kečkeš.</p><p>Prisjetio se i svojeg najdražeg televizijskog projekta - 'Bitange i princeze'. I on, kao i Rene Bitorajac i Mila Elegović, smatraju da neće biti reuniona. </p><p>- Često me ljudi oslovljavaju s Kazo. To me ne smeta jer je u pitanju kvalitetna serija. Imitacija Kaze? Joj, davno je to bilo. On je jednostavno bio malo zbunjen i dosta se svemu čudio. Casablanca, Casablanca... - rekao je. Kad bi morao birati tko bi mu bio u stvarnom životu naporniji - Robi iIi Irena, svakako bi izabrao Irenu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Možda zato što puno likova koji su poput Robija imam za prijatelje - objasnio je. Na pozornici je imao puno anegdota, a izdvojio je jednu od njih: 'Kad je pukao reflektor iznad mene i malo mi posjekao uho. To mi prvo pada na pamet'. Veliki je fan nogometa, a u predstavi bi najradije glumio bivšeg nogometnog reprezentativca Marka Mlinarića.</p><p>- Najdraži navijački povik mi je 'Igraj, igraj, stisni, stisni' - rekao je Kečkeš.</p><p>Više o glumcu saznajte u njegovu 24 pitanja, na <strong><a href="https://youtu.be/eturj-Y2f5E">YouTube kanalu 24sata.</a></strong></p>