Hrvoje Vejić o reprezentaciji: 'Doći će do remonta nakon SP-a'

PROGNOZE PERAJOM
VIDEO Ne zna za VAR: Morski pas odabire pobjednike SP-a
SAD - Morski pas Ritinha iz akvarija AquaRio u Rio de Janeiru 'prognozirao' je da će Brazil pobijediti Haiti u utakmici Svjetskog prvenstva u petak, 19. lipnja. Pred publikom je izabrao limenku označenu brazilskom zastavom, a ne onu s haitskom. Riječ je o zabavnoj tradiciji uoči velikih sportskih događaja. Ronioci su Ritinhiji ponudili dvije mogućnosti, a ona je odabrala Brazil. Brazil će protiv Haitija igrati bez Neymara, koji se i dalje oporavlja od ozljede lista. Brazil i Haiti igraju u petak u Philadelphiji.
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Proročište iz Rija favorizira Brazil protiv Haitija u utakmici Svjetskog prvenstva u petak
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Video: 24sata/reuters
24SATA U ALEXANDRIJI
VIDEO Ovako 'vatreni' treniraju dan nakon Engleske. Falilo je 11 igrača, Gvardiol i Livi su trčali...
"Vatreni" su odradili regeneracijski trening u Alexandriji. Zlatko Dalić na travnjaku je (barem u uvodnih 15 minuta koliko smo mogli vidjeti) bio s 15 igrača, pojedincima koji su protiv Engleske ostali ili ušli s klupe. Nitko od prvih 11 iz dvoboja s Engleske nije trenirao punim intenzitetom. Gvardiol je trčao dionice, Livaković u društvu Subašića nizao krugove, a drugi nisu ni izašli na teren.
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Trening "vatrenih" dan nakon Engleske
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Video: Hrvoje Tironi /24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Tajni ugovori Krajača i HOO-a, Pavlek se vraća kroz 3 mjeseca..
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Tajni ugovori od milijun i pol eura u mandatu Siniša Krajača, Pavlek bi kroz tri mjeseca trebao stići nazad u RH, novosti oko 'švicaraca', dan nakon poraza od Engleske na SP-u, prvi časnik katamarana smatra da je učinio sve što je mogao, Rotim saznao kaznu u aferi Mikroskopi...
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Gledajte 240 sekundi
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Video: 24sata Video
ZAGRIJAVANJE ZA DVOBOJ
VIDEO Ludnica u LA-u: Navijači BiH stvorili sjajnu atmosferu!
Bosna i Hercegovina igra 2. utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Švicarske, njihovi navijači preplavili su područje oko stadiona u Inglewoodu. Atmosfera je odlična, pjeva se, pleše, veseli... Navijači BiH vjeruju kako mogu do dobro rezultata.
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Navijači BiH na SP
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Video: 24sata/Reuters
POGLEDAJTE VIDEO:
USA REPORT 24SATA Dalić se vraća igri s četiri u zadnjoj liniji: Sav fokus sad je na Panami...
ALEXANDRIA - "Vrlo je izvjesno da će Dalić reprezentaciju opet postaviti u sustav s četiri u zadnjoj liniji", javlja iz Alexandrije, gdje su smješteni 'Vatreni', naš Hrvoje Tironi. Pred Hrvatskom su sad utakmice protiv Paname i Gane. "Cijeli fokus sad se skreće na Panamu, nitko više ne razmišlja o Engleskoj", dodaje Tironi...
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Hrvoje Tironi
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Video: Hrvoje Tironi/24sata