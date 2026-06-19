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'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Hrvoje Vejić o reprezentaciji: 'Doći će do remonta nakon SP-a'

Hrvoje Vejić gostovao je u podcastu 'As s klupe: Powered by Carlsberg'. Otkrio nam je što misli o reprezentaciji na ovom SP-u i što nas čeka nakon. Podcast pogledajte na YouTube kanalu 24sata

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Hrvoje Vejić: 'Doći će do remonta nakon SP-a' VIDEO
Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata | Video: 24sata Video
PROGNOZE PERAJOM

VIDEO Ne zna za VAR: Morski pas odabire pobjednike SP-a

SAD - Morski pas Ritinha iz akvarija AquaRio u Rio de Janeiru 'prognozirao' je da će Brazil pobijediti Haiti u utakmici Svjetskog prvenstva u petak, 19. lipnja. Pred publikom je izabrao limenku označenu brazilskom zastavom, a ne onu s haitskom. Riječ je o zabavnoj tradiciji uoči velikih sportskih događaja. Ronioci su Ritinhiji ponudili dvije mogućnosti, a ona je odabrala Brazil. Brazil će protiv Haitija igrati bez Neymara, koji se i dalje oporavlja od ozljede lista. Brazil i Haiti igraju u petak u Philadelphiji.

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Proročište iz Rija favorizira Brazil protiv Haitija u utakmici Svjetskog prvenstva u petak VIDEO
Proročište iz Rija favorizira Brazil protiv Haitija u utakmici Svjetskog prvenstva u petak | Video: 24sata/reuters
24SATA U ALEXANDRIJI

VIDEO Ovako 'vatreni' treniraju dan nakon Engleske. Falilo je 11 igrača, Gvardiol i Livi su trčali...

"Vatreni" su odradili regeneracijski trening u Alexandriji. Zlatko Dalić na travnjaku je (barem u uvodnih 15 minuta koliko smo mogli vidjeti) bio s 15 igrača, pojedincima koji su protiv Engleske ostali ili ušli s klupe. Nitko od prvih 11 iz dvoboja s Engleske nije trenirao punim intenzitetom. Gvardiol je trčao dionice, Livaković u društvu Subašića nizao krugove, a drugi nisu ni izašli na teren.

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Trening "vatrenih" dan nakon Engleske VIDEO
Trening "vatrenih" dan nakon Engleske | Video: Hrvoje Tironi /24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Tajni ugovori Krajača i HOO-a, Pavlek se vraća kroz 3 mjeseca..

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Tajni ugovori od milijun i pol eura u mandatu Siniša Krajača, Pavlek bi kroz tri mjeseca trebao stići nazad u RH, novosti oko 'švicaraca', dan nakon poraza od Engleske na SP-u, prvi časnik katamarana smatra da je učinio sve što je mogao, Rotim saznao kaznu u aferi Mikroskopi...

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Gledajte 240 sekundi VIDEO
Gledajte 240 sekundi | Video: 24sata Video
ZAGRIJAVANJE ZA DVOBOJ

VIDEO Ludnica u LA-u: Navijači BiH stvorili sjajnu atmosferu!

Bosna i Hercegovina igra 2. utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Švicarske, njihovi navijači preplavili su područje oko stadiona u Inglewoodu. Atmosfera je odlična, pjeva se, pleše, veseli... Navijači BiH vjeruju kako mogu do dobro rezultata.

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Navijači BiH na SP VIDEO
Navijači BiH na SP | Video: 24sata/Reuters
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USA REPORT 24SATA Dalić se vraća igri s četiri u zadnjoj liniji: Sav fokus sad je na Panami...

ALEXANDRIA - "Vrlo je izvjesno da će Dalić reprezentaciju opet postaviti u sustav s četiri u zadnjoj liniji", javlja iz Alexandrije, gdje su smješteni 'Vatreni', naš Hrvoje Tironi. Pred Hrvatskom su sad utakmice protiv Paname i Gane. "Cijeli fokus sad se skreće na Panamu, nitko više ne razmišlja o Engleskoj", dodaje Tironi...

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Hrvoje Tironi VIDEO
Hrvoje Tironi | Video: Hrvoje Tironi/24sata

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