Influencerica Doris: Dobivam prijetnje i uvrede, zbog svega sam uzela predah od interneta

Povukla sam se i posvetila više privatnom životu. Trenutno nisam kod kuće pa mi je cijela situacija teže pala. No, obitelj mi je trenutno najveća podrška, iako smo kilometrima udaljeni, kaže Doris Stanković

<p>Hrvatska influencerica <strong>Doris Stanković</strong> (20) završila je u svim domaćim medijima nakon što je prije nekoliko dana na društvenim mrežama objavila svoj istup poslije pokušaja suradnje s porečkim restoranom. Tražila je besplatni obrok u zamjenu za oglašavanje na društvenim mrežama, a u raspravu su se uključili mnogi poznati, između ostalih redatelj <strong>Dalibor Matanić</strong>, kvizaš <strong>Dean Kotiga</strong>, novinarka <strong>Maja Sever</strong>, blogerica <strong>Danijela Dvornik</strong>...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dean Kotiga u 'Zvijezde vrište'</strong></p><p><strong>Vaša snimka postala je glavna tema u Hrvatskoj? Nakon što ste objavili videosnimku na TikToku, jeste li očekivali ovakve reakcije?</strong></p><p>Iskreno, nisam očekivala toliko velik broj reakcija. TikTok snimke objavila sam, ne iz osvete, već iz razloga što sa svojim pratiteljima dijelim velik dio svog života. Nigdje nisam navela ime restorana. Ime se pročulo iz treće ruke jer se na snimkama zaslona vidi profilna slika Instagram profila restorana, što mi nije bio cilj podijeliti. U brzini objavljivanja nisam primijetila da je vidljiva profilna slika. Bila sam šokirana načinom na koji je dotični restoran odbio moju ponudu. Nije bit u tome što su je odbili, u životu sam znala doživjeti odbijenicu iz raznih razloga, također sam znala i ja odbijati ponude sponzora, ali uvijek je komunikacija bila pristojna i zdrava. Moj šok nastupio je načinom komunikacije kojom se vlasnik restorana ponio prema meni. Pogreška koju sam napravila je ta što se nisam profesionalnije predstavila, objasnila što nudim i što suradnjom omogućujem i osiguravam dotičnom restoranu. Bila sam usredotočena da ni u jednome trenutku ne uvrijedim drugu stranu, već da se razgovor privede kraju bez prepucavanja i vrijeđanja, što se nažalost nije dogodilo.</p><p><strong>Koliko vam se ljudi javilo? Poznatih? Kakve su reakcije?</strong></p><p>U ovoj situaciji spoznala sam tko su ljudi na koje uvijek mogu računati. Mnogo mi se ljudi javilo, što u pozitivnom, što u negativnom smislu. Ono što me je iznenadilo je cyberbullying koji je nastupio nakon nastupa medija. Poruke koje su mi stizale ne bih poželjela ni najgorem neprijatelju. Bilo je tu i raznih prijetnji, uvreda i govora mržnje, maltretiranja, ismijavanja. Od prozivki da sam 'ku*va' do toga da je najbolje da si oduzmem život. Sve takve poruke stizale su od ljudi koje uopće ne poznajem, većina od punoljetnih ljudi koji u opisu svog Instagram profila imaju naveden završeni fakultet, godište te radno mjesto. Poznati ljudi mi se privatno nisu javljali, jedino kolege koje su me podržale.</p><p><strong>Što kažete na prozivke poznatih Hrvata, primjerice Dalibora Matanića?</strong></p><p>S jedne strane ja razumijem tu stariju generaciju. Razumijem da im je teško prihvatiti nešto novo, nešto u što se teško potpuno uklopiti ako nisi u tome rođen. Osobito nešto što trenutno ugrožava ono na što su oni navikli i što im još uvijek osigurava egzistenciju i benefite. No s druge strane svijet ide naprijed. Nezaustavljivo se i munjevito razvijala tehnologija kao i sve druge opcije koje čovjeka inspiriraju, pokreću i zadovoljavaju potrebe i htijenja. Stoga, prihvaćanje te tranzicije smatram nužnim i neizbježnim, sviđalo se to nama ili ne. Iako je, i kroz povijest gledano, tranzicija uvijek bila bolna. Pisci su velika djela pisali o tome, skladatelji skladali, slikari oslikavali. Često su te tranzicije bile i krvavim ratovima obilježene...To je jednostavno tako. Čovjek se po svojoj prirodi radije drži svoje 'komfor zone' jer je uvijek prisutan strah od nepoznatog. U ovom kontekstu pokušavam razumjeti reakciju i gospodina Matanića kao i rijeke booming komentatora, jer shvaćam srž, jer razumijem pozadinu. On možda još ne... Izjavio je to što je izjavio. Kako to doživljavam? Mislim da to govori više o njemu nego o meni. Ipak, naknadno se javno ispričao. Koliko je ta isprika iskrena i je li mu stvarno žao - ne znam, to je na njemu. Ispričao se, ja to poštujem i prihvaćam.</p><p><strong>Zaključali ste profil. Koji je razlog?</strong></p><p>Snimke sa svog TikTok profila nisam izbrisala. Zaključala sam Instagram profil upravo iz gore navedenih razloga (Cyberbullying).</p><p><strong>Mnogi komentiraju kako 'influencer' nije zanimanje? Možete li nam objasniti kako vaš posao izgleda i koliko vremena ulažete?</strong></p><p>Influencer marketing proteklih par godina sve je aktualniji na našim prostorima. Iako je to prvenstveno moj hobi, s vremenom mi je to postao i posao od kojega zarađujem i živim. Kada stekneš određenu publiku koja ima povjerenje u tebe, otvara ti se mogućnost prodaje komercijalnih oglasa raznim agencijama ili izravno kupcima. Posao nije nimalo lak kada su u pitanju reklame, u TV svijetu na jednoj reklami radi cijeli team, dok s druge strane ja sama smišljam ideju, oblikujem ju, radim montažu i produkciju. Ovo čime se bavim ne temelji se samo na reklamiranju, već i samoj komunikaciji s publikom koja me prati. Savjetovanje, konstantno dokumentiranje života, pozitivan utjecaj na mlade. Upravo zbog te povezanosti i komunikacije, ljudi imaju više povjerenja u ‘influencere’ koji nešto reklamiraju i promiču. Ovo čime se bavim je legitimno, plaćam porez, mirovinsko i zdravstveno kao i svi zaposlenici Republike Hrvatske te smatram da nitko tko se bavi ovime poslom ne radi nikome išta na štetu.</p><p><strong>Jesu li vam kolege 'influenceri' pružili podršku? </strong></p><p>Neki su ostali neutralni, neki su me podržali javno i privatno. Svakako, javno se zahvaljujem svima koji su mi se uporno javljali, provjeravali kako sam te davali podršku.</p><p><strong>Je li svaka reklama dobra reklama?</strong></p><p>Reklama je reklama, bila ona loša ili dobra. Žao mi je što će me ovaj događaj ‘etiketirati’ te me pratiti cijelu karijeru. No, to je život. Na meni je da nastavim i dalje objavljivati sadržaj koji volim, a svatko ima pravo stvoriti mišljenje o meni kakvo god želi. Uvijek sam se trudila i uvijek ću se truditi svojim sadržajem promovirati životne vrijednosti te raditi na izgradnji same sebe.</p><p><strong>Koliko je ovo sve na vas utjecalo u privatnom i poslovnom smislu?</strong></p><p> U poslovnom smislu otvorila su mi se neka nova vrata, dobila sam razne nove ponude. Unatoč tome, maknula sam se od društvenih mreža na neko vrijeme. Povukla sam se i posvetila više privatnom životu. Trenutno nisam kod kuće pa mi je cijela situacija teže pala. No, obitelj mi je trenutno najveća podrška, iako smo kilometrima udaljeni. Slobodno vrijeme provodim s prijateljicom Ines koja mi je trenutno najbolji psiholog.</p>