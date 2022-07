Jedan od najboljih svjetskih ronioca ostavlja bez daha: Ide na dubinu od čak 254 metra

Ono što nam radi potrebu za disanjem prilikom ronjenja nije nedostatak kisika, nego izbacivanje CO2 iz tijela, komentirao je Vitomir objašnjavajući levele ronjenja na dah.

Vitomir (37) je profesionalni ronioc na dah, aktualni svjetski rekorder, aktualni svjetski prvak u bazenu, svjetski prvak u dubini, trener i plućni rehabilitator.

Sportom se počeo baviti još u djetinjstvu. Natjecao se u rukometu, plivanju, atletici, gimnastici, vaterpolu, trčanju, košarci i brojnim drugim sportovima. Zapravo je lakše nabrojati čime se Vitomir nije bavio, nego čime jest.

Zbog teške ozljede koju je doživio i nakon što su mu doktori rekli da se više ne smije baviti ničime gimnastičkim ili akrobatskim, Vitomir se odlučio upravo na ronjenje na dah.

- Otkako sam prvi puta zaplivao sam u dobi od tri godine počela je i ljubav prema ronjenju s maskom i gledanju ispod površine. Uvijek mi je bilo ugodnije roniti jer nisam bio dobar plivač - komentirao je Vitomir svoje početke u videu Moja priča.

Ovoga puta Vitomir nam je dao jednu novu perspektivu ronjenja i pokazao vježbe na suhom. Pokazao je disanje dijafragmom, prsnim košem, tehnike opuštanja, pripreme za držanje daha, ali i samo držanje daha.

- Disanje s dijafragmom ćemo najlakše osjetiti tako da stavimo jednu ruku na trbuh, a drugu na prsa. Cilj je da je cijelo tijelo opušteno i samo pomičemo trbuh - dodao je u prvom levelu.

U četvrtom levelu je predložio tehnike opuštanja.

- Možete si uzeti pet do deset minuta i napraviti postupak u kojem opuštate cijelo tijelo. Krećemo od stopala pa sve do glave gdje opuštamo mišiće lica, jezik, grlo i vrat - objasnio je.

Za kraj je napomenuo da se vježbe moraju izvoditi isključivo na suhom i na mjestu na kojemu nam je ugodno.Također, pretpostavka je da će tijekom vježbi doći do nelagode koja se očituje kao treperenje u trbuhu i topline u prsnom košu.

- To su najnormalnije reakcije tijela na povećani CO2. Kad prođete inicijalnu nelagodu, može doći i do laganih kontrakcija u dijafragmi i prsnom košu. Upravo to označava da je tijelu potrebno da se CO2 izbaci, a vama se ništa opasno ne može dogoditi - objasnio je ronioc.

Svih 7 levela ronjenja i sve vježbe i tehnike disanja pogledajte u videu.

