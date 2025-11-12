Juraj Šebalj: Retrovizori su tako napravljeni zbog pješaka

Nisu registrirani, nemaju tablice, a osim toga skupina ljudi je uvijek gluplja od pojedinca. To je dokazano - rekao je Juraj Šebalj na snimku trojice mladića koji se voze na zadnjem kotaču motora.

U ovoj epizodi, pogađate, bavimo se prometnim nesrećama i situacijama u kojima sudjeluju motoristi.

Ali nisu u pitanju samo mlađi muškarci. Vidjeli smo i dvije djevojke na jednom motociklu gdje jedna upravlja motorom dok druga 'twerka' u čučnju iza nje.

- To je jako opasno jer destabilizira vozača. Mogla se dogoditi katastrofa - naglasio je profesor Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu Rajko Horvat.

Priču o motorima već smo započeli u prethodnoj epizodi kada su dva motorista uspješno izbjegla kamion koji je dolazio u suprotnom smjeru jer je pretjecao skupinu biciklista.

- Kad smo bili klinci, onda su nam stariji rekli 'Nemoj se voziti više od 30 iznad ograničenja'. Već je i to puno, ali nemoj ići preko 30 od ograničenja. Problem je zato što se svi suočavamo s periodom adrenalina. Pitanje je samo kako preživjeti taj period. Tu ti netko od starijih mora reći i upozoriti te - istaknuo je Šebalj.

Pogledali smo i slučajeve 'trganja' retrovizora. Voditeljica Maria Grigoryan Vučković začudila se kako je to tako lako napraviti rukom.

- Retrovizor je tako napravljen zato da te ne destabilizira i zbog zaštite pješaka - objasnio je Šebalj.

Koliko su puta ponovili riječ 'destabilizirati' pobrojite u novoj epizodi i saznajte kakve su sve situacije moguće na cestama kada se susretnu automobil i motor te zašto nikako ne smijemo voziti više od 30 iznad ograničenja.

