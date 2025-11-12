Obavijesti

Juraj Šebalj: Retrovizori su tako napravljeni zbog pješaka

Foto: 24sata Video

Planirate li kupiti motor ili možda već vozite motor, a možda ih se bojite? Onda je ova epizoda emisije 'Tko je kriv?' upravo za vas

Nisu registrirani, nemaju tablice, a osim toga skupina ljudi je uvijek gluplja od pojedinca. To je dokazano - rekao je Juraj Šebalj na snimku trojice mladića koji se voze na zadnjem kotaču motora. 

U ovoj epizodi, pogađate, bavimo se prometnim nesrećama i situacijama u kojima sudjeluju motoristi. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

Ali nisu u pitanju samo mlađi muškarci. Vidjeli smo i dvije djevojke na jednom motociklu gdje jedna upravlja motorom dok druga 'twerka' u čučnju iza nje.

- To je jako opasno jer destabilizira vozača. Mogla se dogoditi katastrofa - naglasio je profesor Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu Rajko Horvat

Priču o motorima već smo započeli u prethodnoj epizodi kada su dva motorista uspješno izbjegla kamion koji je dolazio u suprotnom smjeru jer je pretjecao skupinu biciklista. 

POGLEDAJTE U VIDEU:

- Kad smo bili klinci, onda su nam stariji rekli 'Nemoj se voziti više od 30 iznad ograničenja'. Već je i to puno, ali nemoj ići preko 30 od ograničenja. Problem je zato što se svi suočavamo s periodom adrenalina. Pitanje je samo kako preživjeti taj period. Tu ti netko od starijih mora reći i upozoriti te - istaknuo je Šebalj. 

Pogledali smo i slučajeve 'trganja' retrovizora. Voditeljica Maria Grigoryan Vučković začudila se kako je to tako lako napraviti rukom.

Zagreb: Snimanje 5. sezone prometnog serijala 'Tko je kriv?'
Zagreb: Snimanje 5. sezone prometnog serijala 'Tko je kriv?' | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

 - Retrovizor je tako napravljen zato da te ne destabilizira i zbog zaštite pješaka - objasnio je Šebalj. 

Koliko su puta ponovili riječ 'destabilizirati' pobrojite u novoj epizodi i saznajte kakve su sve situacije moguće na cestama kada se susretnu automobil i motor te zašto nikako ne smijemo voziti više od 30 iznad ograničenja

POGLEDAJTE I NAJBOLJE TRENUTKE PROŠLE SEZONE:

VIDEO
Još jednu sezonu najgledanije prometnog serijala na YouTubeu smo priveli kraju, a za vas smo izdvojili najbolje trenutke. Uskoro se vraćamo s još boljim epizodama! | Video: 24sata Video

