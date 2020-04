Kakva ideja! Od izdajalica rade respiratore, žele pomoći svima

Kao mama, stalno sam koristila izdajalice i tada mi je na pamet pala ideja je li ih moguće pretvoriti u respiratore, rekla je Amerikanka Brandi Gerstner. Inženjerka iz Marylanda u SAD-u odlučila je izvaditi svoju staru izdajalicu i probala je pretvoriti u respirator.

- Izdajalice rade na principu usisavanja, a za respiratore nam treba puhanje - objašnjava inženjerka. Uz odvijač, mali nožić i promjenu nekih postavki, uspjela je izdajalicu pretvoriti u respirator.

Ubrzo su joj u pomoć pristigli i kolege i muž i počeli su usavršavati i testirati svoj respirator. Kontaktirali su i pulmologe kako bi vidjeli što je još potrebno njihovom respiratoru i kako ga napraviti savršenim.

Foto: Facebook Prema istraživanju New York Timesa, respiratori na koje se priključuju teško oboljeli od korona virusa koštaju i do 50.000 dolara. Oni bi svoje respiratore prodavali za 500 dolara, no prije moraju proći sve kontrole. Kako bi respiratori došli na tržište i našli svoje mjesto u bolnicama, FDA (Američka agencija za hranu i lijekove) mora dati 'zeleno svjetlo'.

- Ovaj način bi bio koristan jer se jako brzo može proizvesti veliki broj respiratora, a izdajalice ne koštaju puno, a mnogi ih i imaju kod kuće - objašnjava Gerstner. Nada se kako će, ako njihov projekt odobre, i drugi se uključiti u proizvodnju respiratora s obzirom na situaciju s korona virusom.