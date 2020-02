Kome bolje stoji? Stefani (6) rekreira haljine slavnih dama...

Od Rihanne, preko Lady Gage pa sve do Kate Middleton. Skupocjene haljine poznatih dama malena Stefani Chaglar (6) uz svoju mamu Alyau rekreira u svom domu. Majka i kći iz Turske rade ih od vreća za smeće, kartona, aluminijske folije i plastike, a bojaju ih flomasterima, temperama...

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Kada stvaramo nešto zajedno, uvijek je zabavno. Volio se odjevati u razne stvari, a Stefani jednog dana želi postati modna dizajnerica - rekla je njezina mama Alya. Na Instagramu su postale pravi hit - prati ih gotovo 300.000 ljudi koji su oduševljeni svakom novom fotografijom.

Foto: Instagram Stefani i Alya proslavile su se kreacijom Rihannine plave haljine. No, one su to napravile u puno jefitinijoj verziji. Svoju kreaciju napravile su od plastičnih vrećica i oduševile internet. Obzirom na brzu popularnost nakon te kreacije, svaku novu fotografiju označavaju s hashtagom #ahStefani. Od brojnih kreacija, Stefani se ipak ne može odlučiti za najdražu, no vidljivo je da na svakoj uživa sve više i više.

POGLEDAJTE GALERIJU NJEZINIH KREACIJA: