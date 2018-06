Liječnik s ospicama: U izolaciji sam, ali se dobro oporavljam...

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Drage mame i tate, ja sam doktor u OB-u Dubrovnik. Trenutačno ležim u izolaciji s ospicama, a imam dijete koje ima 10 mjeseci i još nije cijepljeno jer po kalendaru cijepljenja još nije dovoljno staro. Ja sam ospice dobio dok sam bio dežuran, a uredno sam cijepljen, o čemu imam i dokaze, napisao je na Facebooku dr. Pero Markunović (30).

On je četvrti pacijent s ospicama u Dubrovniku. Njegova objava izazvala je veliku pozornost među roditeljima jer ih je pozvao da redovito cijepe djecu. Uz pozitivne, bilo je mnogo negativnih komentara u kojima ga pojedinci prozivaju da ga plaćaju farmaceuti kako bi objavljivao takve izjave.

- Ne može se ni jedan suvisao diskurs vodit izmedu strane koja argumentira i strane koja izmišlja argumente. Evo sad ću ja vama reći da je nebo plavo, a vi ćete meni reći da sam plaćen od turističke zajednice da promoviram ljepote Hrvatske - rekao nam je Markunović, liječnik na specijalizaciji iz kardiologije. Objavom je želio skrenuti pozornost javnosti na važnost cijepljenja.

Naime, kada je većina zaštićena cjepivom i imuna na bolest, ona se ne može proširiti ni dovesti do epidemije. Na taj način procijepljenost štiti one koji se nisu cijepili ili su imuni pa je bitno manja šansa da dođe do zaraze.

Markunović je u ponedjeljak imao povišenu temperaturu. Kad je u srijedu izbio osip, posumnjao je na ospice. Do tada je bio u kontaktu s najmanje 100 ljudi, uključujući obitelj i desetomjesečnu kćer.

- Članovi njegove obitelji su nadocijepljeni, a kolegama s kojima je bio u neposrednom kontaktu izvadili smo uzorak krvi za antitijela. Još čekamo službenu potvrdu da je zaista riječ o ospicama. U bolnici nema panike i sve se normalno odvija - rekao je dr. Marijo Bekić, ravnatelj OB-a Dubrovnik.

- U evidencijama smo potvrdili da je dr. Markunović cijepljen protiv ospica. Smatramo da je on u onom malom postotku ljudi koji ne razviju imunitet nakon cjepiva. Naime, djeca se cijepe dvaput. S prvom dozom cjepiva 95 posto cijepljenih stvara imunitet, a s drugom njih 98 posto. One kod kojih se nije razvio imunitet štiti kolektivna procijepljenost - objasnila je epidemiologinja dr. Vesna Višekruna Vučina iz Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a.

Djeca prvu dozu cjepiva primaju u dobi od godinu dana, a drugu u dobi do sedam godina.