<p>Neke situacije koje se dogode na poslu su neobjašnjive, a neke toliko univerzalne da se o njima da snimiti serija, odnosno serijal skečeva za ljude koji rade. Upravo to je ‘Firma’, serijal <strong>24sata oriđiđi produkcije</strong> koji na smiješan i zabavan način rekreira dogodovštine s posla. Autoritativan šef, kolega ili kolegica koji su uvijek u pravu, radnik koji, kako bi se reklo ‘puno zuji, a malo meda daje’, novi zaposlenici koji lažu u prijavi za posao pa prvih nekoliko dana na novom poslu strahuju hoće li ih netko ‘prokužiti’. Vjerojatno ih znate sve, a većinu ste i sami doživjeli.</p><p><strong>POGLEDAJTE 1. EPIZODU SERIJALA 'FIRMA': Ono kad dolazi investitor</strong></p><p>U 24sata oriđiđi produkciji spojili smo glumce Petru Kurtelu i Zorana Pribičevića koji su glumili zajedno u ‘Zabranjenoj ljubavi’, a tu su i dobro znani Marko Braić, Vesna Ravenšćak, Zoran Simikić, Manuela Svorcan i Marko Cindrić. U jednoj od epizoda glumi i atraktivna Lidija Bačić. Serijal pratite na 24sata.hr, YouTubeu i Facebooku 24sata, a kratke i zabavne isječke iz ‘Firme’ gledajte na Instagramu i Tik Toku.</p><p>S glavnim glumcima iz serijala porazgovarali smo o njihovim ulogama, a otkrili su nam i kakva je bila atmosfera na setu.</p><p><strong>MARKO BRAIĆ - LOVRO </strong></p><p>- Lovro je duša od čovjeka kojeg nitko ne primjećuje. Plah je, miran, kolegijalan, onaj lik na poslu kojeg nitko nije svjestan dok ga ne treba za nešto iskoristiti - rekao je Marko Braić, glumac koji je najpoznatiji po ulozi u seriji 'Na granici'. Atmosfera mu je bila odlična, ekipa još bolja, a na sreću, imat će i mnogo anegdota za prepričavati.</p><p>- Redatelj Igor Barberić je genijalan, ne samo kao koreograf već i kao pisac. Razveselio sam se kada me je pozvao u projekt. Ekipa je toliko zabavna, opuštena i razigrana da su svaka scena i epizoda bile gušt za snimati. Stalno bih se tijekom rada sjetili nekih budalaština, a u tandemu s Igorom i Markom Cindrićem to je teklo prirodno. A onda su tu još Vesna Ravenšćak, Petra Kurtela, Marija Kolb, Manuela Svorcan, Zoran Pribičević i Zoran Simikić. Marko i ja smo se toliko ‘zafrkavali’ i improvizirali na jednoj od scena da su mi suze išle od smijeha sa svakim novim ponavljanjem - rekao je Marko. </p><p><strong>PETRA KURTELA - PETRA</strong></p><p>Petra Kurtela u serijalu glumi bivšu manekenku koja na svaki problem ima odgovor iz teorije duhovnosti. Za nju su sklad i harmonija u uredu glavni prioriteti, a to je naučila prakticirajući jogu, otprilike na tri treninga. </p><p>- Petra je samoljubni ekstrovert s premalo takta i previše želje za pokazivanjem. Zabavna uloga. Nisam se nužno pronašla, ali sam se dobro zabavila na scenama gdje smo snimali intervju za posao - rekla je Kurtela. Na setu je glumila sa Zoranom Pribičevićem, a njih dvoje svoju su prvu ozbiljniju ulogu imali u 'Zabranjenoj ljubavi'. </p><p><strong>POGLEDAJTE NOVI SERIJAL 'ZA SVE KOJI RADE' 24SATA ORIĐIĐI PRODUKCIJE: </strong></p><p>- Veselila sam se tome što ćemo Zoran i ja ponovno raditi zajedno. Prisjetili smo se i snimanja 'Zabranjene ljubavi'. Za seriju 'Firma', puno smo improvizirali i nadam se da će u seriju ubaciti i “blooperse”, jer sam sigurna da će i drugima biti zabavni - rekla je Kurtela. </p><p><strong>ZORAN PRIBIČEVIĆ - ŠEF</strong></p><p>- U serijalu sam nabrijani sveznajući šef koji jako voli svoj tim i zaposlenike jer znam da svaki uspješan tim ovisi o šefu koji je uvijek u pravu. Svima dajem maksimalnu kreativnost i slobodu, ali kada nisu na poslu. Očekujem sve, ali ništa ne dajem zauzvrat. Ja sam prototip šefa koji govori 20 minuta bez prestanka, ali ništa ne kaže. Jednostavno sam savršen šef - rekao je Zoran. Jako mu je drago što takvog šefa nema u stvarnom životu jer smatra da bi 'poludio' kad bi mu netko stalno bio nad glavom. Zbog toga je, kaže, i odlučio baviti se glumom.</p><p><strong>REDATELJ IGOR BARBERIĆ</strong></p><p>Redatelj Igor Barberić za likove u serijalu inspiraciju je vukao iz svakodnevnog života.</p><p>- Uvijek zapisujem stvari koje se događaju oko mene u životu, ili stvari o kojima čitam, a koje mi se čine da bi jednog dana mogle postati scena, ili zaplet, ili skeč. Većina skečeva nastali su iz nekih ideja ili iskustava s posla, samo kao okosnica, a onda dalje odvedeni u absurd. Ali mislim da je uvijek dobro početi od onoga što se događa u životu - rekao je.</p><p>Na 'Firmi' je radio punom parom i smatra kako će projekt biti uspješan, a posebno će nasmijati one koji rade u korporacijama i državnim firmama. </p><p>Serijal 'Firma' dio je jesenske sheme <strong>24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJE. </strong>Pratite nas na <a href="https://youtu.be/Fp0Diumrjto">YouTube kanalu 24sata,</a> <a href="https://www.facebook.com/24sata">Facebooku 24sata,</a> na <a href="https://www.24sata.hr/">24sata.hr,</a> a kratke isječke iz serijala gledajte na <a href="https://www.instagram.com/24sata.hr/?hl=hr">Instagramu</a> i <a href="https://www.tiktok.com/@alijatovolim/video/6883414068443630849">Tik Toku.</a></p>