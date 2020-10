Maja (35) inspiracija je baš svima, a bez potkoljenice pleše, pliva i trči: Proteza je dio mene!

Maji Drobnjaković (35) iz Zagreba prije tri i pol godine liječnici su amputirali lijevu potkoljenicu. Sport joj je pomogao da ne padne u depresiju, a posljednjih godinu dana najveća ljubav joj je ples

<p>U trenutku kad sam saznala da ću ostati bez potkoljenice u meni se probudio sportski inat. Odlučila sam da to neće biti kraj nego novi početak. Najveći problem je u glavi, kada ne prihvaćate invaliditet, a moja prilagodba je trajala kratko. Amputirali su me u drugom mjesecu 2017. godine, a u četvrtom mjesecu sam hodala normalno s protezom bez štaka, rekla je Maja Drobnjaković (35) iz Zagreba.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ples Maje Drobnjaković</strong></p><p>Zbog posljedice bolesti, odnosno zloćudnog tumora kostiju, prije tri i pol godine liječnici su joj amputirali lijevu potkoljenicu. Sportašica i dimplomirana kineziologinja, iz takve je životne prekretnice odlučila uzeti sve najbolje. Nas je ugostila na svome plesnom treningu, u kojem, kaže, najviše uživa. Njezin partner i plesač Marko Mrkić (28) kaže kako je već na prvom treningu znao da Maja 'grize' više nego ostali, unatoč invaliditetu.</p><p>Red salse i jivea s ponekom akrobacijom. Tako je izgledao njihov kratki trening koji su nam pokazali u plesnoj školi 'Lijeva&Desna;'.</p><p>- Prvi ples koji sam naučila bio je engleski valcer. Salsa mi je jako zanimljiva. Sviđa mi se taj brži ritam. Ples mogu usporediti sa sportovima koje inače treniram na način da dajem sve od sebe - rekla je Maja, koja je u godini dana propustila svega dva treninga. Ponekad je znala i jedina doći u grupu koju imaju nedjeljama, a takvu je disciplinu naučila u sportu.</p><p>- Cijeli život sam se bavila sportom i kad sam saznala da ću izgubiti potkoljenicu to je za mene bio veliki šok. Unatoč tomu, odlučila sam izabrati sport koji je za mene najprikladniji i krenuti dalje. Krenula sam na plivanje, nakon toga na sjedeću odbojku, a također se bavim i paraatletikom. Ples je došao prije otprilike godinu dana - rekla je Maja. Jedina je žena u Hrvatskoj koja trči s protezom, baca disk, a sad kreće i s disciplinom skakanje u dalj.</p><p>- Osjećam kao da je proteza moja noga. Nemam poteškoća, ništa me ne smeta. Radim sve što sam radila i prije. Nosim je cijeli dan i treba mi otprilike pet sekundi da je stavim - rekla je s osmijehom na licu. Najveća podrška joj je sin (6).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Njemu je najgori dio bio tada kada nisam mogla hodati, ali ovo sve s protezom je sasvim normalno. Jednostavno je prihvatio to kao sastavni dio našeg života. Nekada mi se čini da je mojim bližnjima to sve bio veći šok nego meni. U početnim trenucima sam ja njih morala smirivati i govoriti im da će sve biti uredu. Na kraju krajeva, živa sam - rekla je. Dodala je kako ju je sport s godinama izgradio do te mjere da je situaciju prihvatila bez ikakvih psihičkih posljedica.</p><p>- Uvijek izvučem nešto pozitivno iz situacije, ako ništa, barem se ne dižem ujutro na lijevu nogu. Na Instagramu sam objavila fotografiju gdje sunčam obje noge, ali samo mi je jedna malo jače pocrnila - rekla je Maja, koja se voli šaliti na svoj račun.</p><p>Cijelu priču pogledajte na <a href="https://youtu.be/HisBtAlbtgc">YouTube kanalu 24sata. </a></p><p> </p><p> </p>