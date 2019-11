'Maju Šuput bih rado izazvala s kvizom, to bi baš bilo vrckasto'

Pokušali smo je na početku intervjua navesti da nam ispriča vic o ploči 'Potjere' koji rado podijeli s gledateljima na kraju emisije, ali lovkinja Morana Zibar je to ipak odlučila zadržati za sebe.

- To ne možete dobiti. To radim za mastan honorar. Jedino ako mi pošaljete službeni upit. Ne ide to ovako - našalila se jedina žene lovačke ekipe. U 24 pitanja prisjetila se najemotivnijeg trenutka s bivšim voditeljem Tarikom Filipovićem.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Tarikova oproštajka. Popili smo rakijicu-dvije, zagrlili se, rekli smo mu 'ne idi', on nama 'moram', mi njemu 'falit ćeš nam', on nama 'i vi meni'. Tako je to bilo - rekla je.

No, brzo se priviknula na Joška Lokasa, kao i na njegovu brzinu čitanja pitanja za koju kaže da je dobra i za nju i za natjecatelje.

Iza kulise Potjere kaže da je dobra zezancija i da ne želi puno otkrivati jer su to njihove male tajne. Pitali smo je i da bira između lovaca - Deana Kotige, Mladena Vukorepe i Krešimira Sučevića-Međerala.

- Mladen za otići na kavicu, Krešo za karaoke i Dean za večeru i onda ludi noćni izlazak - rekla je.

Ovo je već sedma sezona Potjere, a Morana kaže da ljudi show vole zbog više razloga.

- To je jako dinamičan i dramaturški gotovo savršen kviz. Ima strukturu loših i dobrih likova i između njih se događa borba. Sporiji kvizovi na koje smo bili navikli prethodnih godina to nisu imali. Zato što smo sjajna ekipa i svaki lovac je drugačiji. Jednostavno je prezanimljivo - puna je riječi hvale, kao i za svoje kolege kvizaše. Po njoj je najbolja hrvatska kvizašica Dorjana Širola, koja je u samom svjetskom vrhu, a što se tiče kvizaša, njezin izbor je svakako pokojni Mirko Miočić.

- Moje najslabije područje je nogomet i sportovi koji me ne zanimaju. Nisam baš ni u prirodnim znanostima briljantna, računanje pogotovo. Dajte mi da zbrojim dva dvoznamenkasta broja i raspast ću se. Jače područje mi je struka, odnosno humanističke znanosti - objasnila je.

POGLEDAJTE EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Od poznatih zvijezda rado bi Maju Šuput izazvala s pokojim kvizaškim pitanjem jer smatra da bi bilo 'vrckasto i ludo'.

Cijeli intervju pogledajte na YouTube kanalu 24sata i pokušajte odgovoriti na kvizaško pitanje koje je u intervjuu postavila Morana.