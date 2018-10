Maneken moli cure u Zagrebu: 'Mogu li prespavati kod vas?'

Fran (24) iz Zagreba napravio je prilično neugodan društveni eksperiment. Naime, šetao je gradom s koferom i doslovno molio potpune strance može li prespavati kod njih. Većina njih ga je odbila, ali jedna je djevojka zaista i pristala!

Fran je svoju avanturu započeo na Trgu kralja Tomislava gdje je prvo 'uletio' djevojkama koje su bezbrižno sjedile na klupi i fotkale se. - Mogu li vas nešto pitati? - pristojno im je prišao Fran, a onda je uslijedio šok.

'Došao sam iz Bjelovara, repam i nemam gdje spavati'

- Ja sam baš sad došao iz Bjelovara. Inače sam reper, imam brutalne rime, baš bolesno repam. Ali, uglavnom, sad sam došao u Zagreb jer je tu najjača scena u cijeloj Hrvatskoj. Međutim, imam malo problem. Sad nemam gdje biti i prespavati, pa me zanima znate li vi gdje bih mogao prespavati? - upitao ih je Fran.

Slično je pitanje postavljao i ostatku ljudi kojima je prilazio, a jedna mu je cura ponudila super rješenje. - Pa imaš one hotele za studente - rekla je djevojka. Fran joj je na to rekao da mu je potreban neki smještaj gdje će mu netko kuhati dok on repa, jer nema vremena ni za što drugo pa mu je ona predložila da ode u menzu.

Neki su mu se smijali, a jedna je žena pobjegla

Dvije cure koje je uhvatio na Tomislavcu su se na njegov prijedlog da prespava kod njih dok mu one kuhaju i peru suđe samo nasmijale.

Fran je tako s koferom šetao Zagrebom i molio ljude da ga puste da prespava kod njih, ali od svih je, uglavnom, dobivao slične reakcije. Svi su ga ljudi odbijali, pogotovo kad je tražio da mu drugi kuhaju i peru suđe i rublje.

Jedna mu je cura predložila da si nađe djevojku kod koje će živjeti, na što joj je Fran rekao da je i ona cura, pa bi po svim kriterijima mogao živjeti kod nje. Jedna je žena, pak, doslovno pobjegla od njega. Unatoč tome što u početku stvarno nije imao sreće, našla se jedna dobra duša koja mu je pristala pomoći.

Jedna je cura pristala

Djevojka koja je na Zrinjevcu sjedila s dečkom pristala je Frana primiti u svoj stan. Ozbiljno... Kad ju je Fran pitao može li prespavati kod nje ili njezinog dečka, ona mu je rekla:

- Paaa, kod njega ne možeš, ali ako želiš, možeš prespavati kod mene - rekla je djevojka. Fran je bio u očitom šoku jer je netko stvarno pristao, ali ubrzo je došao k sebi pa ju je pitao: - Okej, a kad onda idemo?

Ona mu je rekla da se mogu naći malo kasnije kad završi 'dejt' s dečkom.

Morao im je priznati da se radi o skrivenoj kameri

Naravno, svim ljudima, i onima koji su ga odbili i djevojci koja je pristala, Fran je na kraju moljakanja priznao da je sve samo šala i skrivena kamera. Dvije cure na Tomislavcu su skužile da se radi o skrivenoj kameri i prije nego im je Fran to rekao, ali ostali su uglavnom bili jako iznenađeni.

Cura koja mu je pristala ustupiti svoj stan u kojem bi prespavao dok se ne snađe bila je jako slatka kad joj je rekao da se radi tek o eksperimentu, ali je sigurno bila i ponosna na sebe jer je bila jedina koja je pristala pomoći potpunom strancu.

Što biste vi rekli da vam stranac na ulici priđe s ovakvom molbom?

