Maraš iz Južnog vetra: 'Učim od Marlona Branda i Deppa!'

Beogradskog glumca Miloša Bikovića kojeg su mnogi imali priliku upoznati u Montevideo, Bog te video, ugostili smo u formatu 24pitanja. Gledatelje je potpuno osvojio u Južnom vetru u ulozi glavnog junaka Maraša.

Za početak, kako provodiš ovo vrijeme doma u izolaciji?

Miloš: Ovih dana većinu vremena provodim u prirodi. Kosim voćnjak, odlazim u planinu i šumu. Pošto je kod nas u Srbiji policijski sat, uglavnom čitam i gledam filmove.

Veseliš li se povratku na stari, brzi tempo ili ti izolacija odgovara?

Miloš: Odgovara mi da se oduži! Ja sam baš imao udarnički tempo i dugo sam bio u tom tempu. Sebi sam obećavao odmor zadnjih sedam, osam godina i sada sam primoran odmoriti. Volio bi da ostane još malo da pogledam neke stvari i pročitam nekoliko knjiga.

Fali li ti gluma?

Miloš: Ne. ne fali mi. Radio sam online i neke kastinge i pročitao nekoliko scenarija. Nije da ne radim ništa i da sam potpuno zaustavio svoju karijeru. Ranije sam imao svake godine po dva, tri mjeseca odmora. Zadnjih sedam, osam godina ne mogu to sebi priuštiti, a mislim da je potrebno čovjeku.

Trenutno si u Srbiji, ali živiš i u Rusiji. Kako izgleda tvoj život u dvije države?

Miloš: Glumio sam u filmu Nikite Mihalkova u Rusiji (koji je moj omiljeni redatelj) i poslije toga sam dobio mnogo ponuda i uloga u ruskoj kinematografiji. Tamo imam više ponuda nego u Srbiji pošto je jednostavno veće tržište i ima više mogućnosti. Sebe više doživljavam kao nekoga tko živi i radi u Rusiji, ali dolazi kući redovito i često.

Slikao si se i za ruski časopis Vogue, kakvo je to iskustvo bilo?

Miloš: Bio sam nekoliko puta. Prvi put nakon filma Dukhless, jednom sam bio u projektu s tadašnjom djevojkom. Vogue je časopis koji prati glumce koji imaju uspješne glumačke karijere, tako sam nekako završio i ja tamo...

Neki kažu da si balkanski Ryan Gosling, vidiš li sličnost i s kim bi se ti usporedio?

Miloš: Shvatit ću to kao kompliment pošto ja njega cijenim kao glumca. Trudim se biti autentičan. Učim od drugih glumaca, gledam kako neku ulogu igra Marlon Brando i Johnny Depp, ali trudim se pronaći svoj stil i izraz. Svakoj ulozi pristupam iz nule.

Ovih dana, držiš li socijalnu distancu i od ljubavi? Imaš li djevojku?

Miloš: Inače ne odgovaram na pitanja o privatnom životu, ali ako se ne računa jedan pas koji me ljubi protiv moje volje... Onda ćete ostati bez odgovora.

Voliš li više uloge negativaca kao u Južnom Vetru ili pozitivaca kao u Montevideo, Bog te video?

Miloš: Ja volim igrati različite uloge, volim izazove i volim se iznenaditi. Meni je važno da je uloga izazovna i da se nalazim na nepoznatom terenu s tom ulogom. Bio pozitivac ili negativac, to je nekako postavka u scenariju, a ne moj osobni izbor.

Koliko je zahtjevna uloga Maraša, glavnog junaka iz Južnog vetra?

Miloš: Zahtjevna je jer je jedan kompleksan junak koji ima patološku potrebu tj. devijaciju nagona za dominacijom. Adrenalinski je ovisnik koji se nalazi na početku razvitka psihopatske crte, čovjeka koji ruši granice i koji je lukav i to upotrebljava na zlo. Ta vrsta njegovog propadanja je nešto što gledam kao upozorenje za cijelo naše društvo.

Imaju li Miloš i Maraš sličnosti?

Miloš: Počinju na 'M' i završavaju se na 'š'. Kada gradiš junaka, to je dvosmjeran put. Jednim putem kao glumac ideš junaku, a drugim junak ide tebi. U kombinaciji privlačenja i odbojnosti između ličnosti rađa se uloga, pa tako i ova.

S kim se bolje slažeš kada je u pitanju Car - Mikijem Manojlovićem ili Draganom Bjelogrlićem?

Miloš: S obojicom se slažem odlično, ali Dragana Bjelogrlića poznajem duže. Moja prva veća uloga je bila u Bjelogrlićevom filmu, na neki način mi je taj njegov poziv otvorio budućnost.

Jesi li očekivao ovoliki uspjeh serije i filma Južni vetar?

Miloš: Ovoliki uspjeh nisam očekivao. Mislili smo da će biti hit, ali da će postati fenomen i rušiti rekorde - to nisam očekivao. Za seriju sam očekivao da će biti uspješna zato jer sam znao da radimo jedan kvalitetan proizvod, ali ispostavilo se da svaki drugi gledalatelj televizije u Srbiji gleda tu seriju. Takvi odlični rezultati su me stvarno iznenadili.

Kako si se snašao u akcijskim scenama vožnje i pucnjava?

Miloš: Meni to nije bilo izazovno, naučiš rukovati pištoljem i oružjem. Problem je bio što moj junak, Maraš, nije završio obuku za pucanje kao i ja. Moj posao je bio da pucam malo neuko kao i Maraš.

Hoće li se Maraš ikada izvući iz kriminalnog svijeta?

Miloš: Mi smo taj kriminalni svijet zamislili kao magnet u koji samo ideš sve dublje i dublje. Ulazak u kriminal, zauvijek mijenja čovjeka. To je odluka koja povlači u taj svijet i cijelu njegovu obitelj. Ne smijem puno otkrivati, ali ako Maraš izađe iz kriminalnog svijeta, ili će biti promijenjen do te mjere da to više nije taj Maraš ili u kovčegu.

Koja ti je najzahtjevnija uloga koju si igrao?

Miloš: Imao sam jednu ulogu koja je bila dosta kompleksna u ruskoj seriji 'Krila imperije'. Glumio sam oficira u ruskoj vojsci koji je počeo kao kadet, bio u carevoj gardi, bio plemić, ratni heroj, pa prešao na stranu crvenih te postao ratni zločinac i demon. Ta uloga je sadržavala četiri faze i uloge u jednoj. Druga uloga koja mi je bila zahtjevna je ona u filmu 'Sluga'. Nisam imao zahtjevnu ulogu koliko mi je bilo teško snimanje. Zbog alergija sam preživljavao pakao zato što smo bili na selu uz životinje.

Kakva je bila suradnja s malenim Lukom na snimanju?

Miloš: Dječak koji igra Luku se zove Milutin. Djeca u toj dobi su kao plastelin. Da mu daš Shakespearea ili Dostojevskog, on bi to odglumio bez problema. To dijete je toliko bezbrižno i bez ega. To dijete na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu pokušavaju probuditi u svakom studentu. Sjajan dječak, od njega sam mnogo naučio.

Neka anegdota sa snimanja?

Miloš: Bilo ih je toliko, ali svaki put kada me pitaju za neku, ja se zamrznem kao zec ispred farova. Razmislit ću, sada se ne mogu sjetiti.

Jesi li imao priliku otići glumiti u Hollywood?

Miloš: Imao sam neke ponude i snimio film s Antoniom Banderasom, rusko-hollywoodski film. Imao sam još neke ponude, ali nisam vidio potencijal u tim projektima. Prezentirali su ih kao ulaznice za Hollywood, ali meni se to nije tako činilo.

Kazalište ili film?

Miloš: Moja karijera je uglavnom na filmu, ali mislim da je pozornica potrebna da bi se glumac razvijao.

Ruska ili srpska kuhinja?

Miloš: Kada je ruska kuhinja u pitanju, više mi se sviđa gruzijska hrana. Ali ova naša balkanska hrana je posebna. Kada dovodim prijatelje iz Rusije, uvijek se oduševe našom hranom.

Rakija ili votka?

Miloš: Ovisi. Votka udara na neku duševnost i emocije, a rakija radi na nekom ku*čenju. I jedno i drugo je naravno lijepo, ali umjereno.

Koji su ti najbolji hrvatski glumac i glumica?

Miloš: Radim s Goranom Bogdanom jedan film i mislim da je odličan glumac. Zaista se divim rezultatima koje postiže. A što se tiče glumica, nisam imao prilike gledati hrvatsku produkciju.

Koji je najbolji film koji si ikada gledao?

Miloš: Odličan film koji sam nedavno gledao je L.A. Confidential sa Russellom Crowom i Kevinom Spaceyem.

Možeš li predložiti neku seriju gledateljima koji su doma?

Miloš: Ima dobra ruska serija 'Trotsky', govori o ruskoj povijesti na jedan zanimljiv način, objašnjava revoluciju i što se točno događa. To bi predložio. Gledao sam i La Casa De Papel, to mi se baš svidjelo, nisam imao vremena prije pogledati.

Miloš je završio intervju s osmijehom u nadi da će ova izolacija još malo potrajati, da će on još odmoriti i odgledati sve serije koje nije stigao zadnjih nekoliko godina ubrzanog tempa. Poručio je svima da čuvaju svoje zdravlje i održavaju socijalnu distancu.

