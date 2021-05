Najdraža scena iz Bitangi i princeza? Svaka u kojoj sam nosila minjak. A dekolte je legendaran jer je bio rekvizit Irene Grobnik i njezino tajno oružje kad ne bi znala što će. Mogli ste ga vidjeti sa svih strana i svih kuteva, rekla je glumica Mila Elegović.

POGLEDAJTE VIDEO:

U studiju 24sata glumica je prvi put pogledala scene iz kultne serije koja je s emitiranjem počela 2005. godine. Isječci gdje vodi vijesti, međusobne provokacije s Robijem, odnosno Reneom Bitorajcem, kadrovi gdje pjeva svoju prvu autorsku pjesmu 'Daj mi daj mi medeni' - sve to vratilo ju je 15 godina unazad.

- Nisam gledala seriju. To mi nitko ne vjeruje. Snimila sam je i zaboravila. Sad ću gledati nešto što nisam gledala jako dugo i nadam se da vas neću razočarati jer sam jedna od onih koja snimi ulogu i zaboravi da ju je ikada igrala - upozorila je fanove odmah na početku. Prva scena koju smo joj pustili bila je u knjižnici s pokojnom glumicom Zdenkom Heršak.

POGLEDAJTE I REAKCIJU RENEA BITORAJCA:

- Moja obožavana glumica. Jedna od najdražih glumica ikada. Otišla je nedavno i sad ste me dirnuli u srce. Zdenka, volim te. Nadam se da me čuješ. Kad odrastem želim biti ona. Jako me voljela i uvijek je imala lijepe riječi za mene - rekla je emotivna Mila. U toj sceni nosi i minjak, koji joj je posebno drag.

- Obožavala sam ga. Čak sam ga zgrabila kostimografkinji pa sam ga nosila u svojim privatnim momentima - rekla je. Uz minjak i dekolte, neizostavna je i bunda sa snimanja pjesme 'Daj mi daj mi medeni'.

- Moja bunda tri broja prevelika. Kupila sam je od kolege. Znam da me društvo za zaštitu životinja mrzi, ali ja obožavam nositi bunde. Tekst smo napisali Goran Kulenović i ja. To je moja prva autorska polupjesma i tko bi rekao da ću puno godina kasnije imati svoj album - rekla je. O svojoj cimerici Luciji iz serije ima samo riječi hvale.

POGLEDAJTE I REAKCIJU HRVOJA KEČKEŠA:

- Nataša Dangubić je u seriji bila moj apaurin. Imala sam živčane slomove jer nisam dobro izgovarala tekst pa me ona smirivala - rekla je. Armando, odnosno Dražen Čuček, je također kolega s kojim je rado dijelila set jer kaže kako su odlični prijatelji. A što je s Reneom Bitorajcem, odnosno Robijem?

- Mislim da je dovoljno da sam Roberta imala u seriji jer to imati u stvarnome životu je previše. To može samo Rene. A kad sam ja kao Irena? Kad su ljudi u svojoj komunikaciji primitivni. U prometu sam takva. Tad bi izašla iz automobila i obračunavala se na cesti kao Irena Grobnik - rekla je. Kaže kako ju ljudi ponekad traže da izgovori kultne 'kissy, Kissy, ciju ciju', a to joj nimalo nije problem.

- Sličnost s njom? Ima jedna mala stvar. Obje smo pomalo naivne - rekla je. Predstavu 'Bitange i princeze' fanovi su prošle godine gledali u kazalištu Luda kuća, a Mila to ističe kao najbolji trenutak svoje karijere.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Imali smo divan dan koji nam je pokazao koliko smo traga ostavili u ljudskim srcima. To je taj ogroman red ispred kazališta. To je nešto što nikad neću zaboraviti i nešto najljepše što sam u svome profesionalno doživjela - rekla je. Dodala je kako su tada shvatili da svatko od njih ima različite vizije za potencijalno snimanje serije u budućnosti. Fanovi će biti razočarani, ali - u ovoj fazi, kaže, ništa od novih epizoda 'Bitangi i princeza'.

Od petka 07.05. Renea Bitorajca i Milu Elegović možete pratiti u novom serijalu skečeva 'Eksperiment'. Novi serijal i svu 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJU pratite na našoj Videoteci, YouTube kanalu 24sata, našim Facebook, Instagram i TikTok profilima te na 24sata.hr.