Ona je u seriji imala poseban odnos s Teom, koju je tijekom sezone motivirala da slijedi svoje ciljeve i pokuša ostvariti svoj san o Erasmusu i studiranju izvan Hrvatske, jer ona zaista može mnogo više! Penelope je prepoznala sve Teine kvalitete pa joj na putu do ostvarenja snova želi itekako pomoći. Popričali smo s Milom o ovoj ulozi i projektima na kojima trenutno radi. Evo što nam je otkrila u ovom zanimljivom intervjuu.

Kako vam je bilo snimati 'Teine dnevnike' s Igorom Barberićem i cijelom JoomBoos ekipom? Kako su tekli sati na setu?

Ja sam prihvatila ovaj poziv jer je Igor Barberić jedan od mojih najdražih suradnika i neke od najljepših predstava sam napravila upravo s njim. Chicago, Briljanteen, Mamma Mia, Full Monty... On je jedan od meni najcjenjenijih i najvažnijih suradnika, tako da ja vjerujem u sve što on radi. Još je tu bio i Zoki Simikić, moj dragi kolega iz kazališta Komedija i moj prvi trener. Kako je Zoki inače po struci kineziolog, počela sam s njime trenirati kad sam imala 36 i od tada više nikad nisam prestala. Zoki mi je na neki način promijenio svijest i naučio me da u nekim godinama treninzi jednostavno trebaju biti žešći. No, kako su 'Teini dnevnici' neka potpuno nova, digitalna forma, u početku nisam bila sigurna što da mislim o njima, ali sam na setu brzo vidjela da je cijela ekipa izuzetno profesionalna. Posebno su me oduševili mladi plesači iz glazbene skupine Transform i bilo mi je jako drago što mogu raditi s njima. Pogotovo zato što znam koliko je meni, u tim nekim mladim godinama, značilo raditi s iskusnijim kolegama, profesionalcima. Energija na setu je bila baš jako lijepa.

Koliko Mile ima (ili nema) u liku Penelope? Je li vam bilo jednostavno ili teško ući u njezinu psihu?

Ma nema, nema uopće... Penelope je simpatična uloga jedne Španjolke za koju bi mi bilo baš drago da je se moglo i dodatno razraditi. Ali, u svakom slučaju, super je napisana, kao i song koji je Igor pisao za mjuzikl u šestoj epizodi. Svi smo si oduvijek željeli napraviti djelić televizijskog, filmskog mjuzikla, jer toga kod nas nema. Zanimljivo mi je što se Igor usudio napisati takvo nešto i ispalo je baš jako zgodno. Sigurna sam da publika to jako, jako voli. Rekla bih da je to nešto na tragu Gleeja i Ally McBeal i voljela bih da imamo više takvih glazbenih momenata.

Kakav je bio odnos Penelope i Tee tijekom ove sezone?

Penelope je prema Tei jako 'patronizing'. Ona ju je prepoznala kao nekoga tko bi mogao puno i tu je da joj da savjet u bilo kojoj situaciji. Inače nisam osoba koja drugima voli davati savjete, pa taj dio Penelopinog karaktera definitivno nije i moj karakter, ali ima to i dobrih strana. Smatram da su danas djeca i mladi u Hrvatskoj zapali u neko beznađe, ne misle da će se nešto promijeniti na bolje, da imaju šansu, da nije sve što rade uzaludno... To je baš ogroman problem. I zato je taj moj lik Penelope ustvari super jer klincima pokazuje da mogu, da će im se trud isplatiti, da trebaju imati vjere u bolje sutra i da se nešto stvarno može, da ne treba na svijet stalno gledati negativno.

Što mislite, je li ovo serija isključivo za tinejdžere ili je ipak i za one nešto starije? Zašto da ili zašto ne?

Mislim da je ovo serija koja je pisana za tinejdžere i to je dobro. Smatram da danas nema puno programa i filmsko-igranih sadržaja koji ciljaju tinejdžere i svakako je super što u ovome imaju nešto baš za sebe. Naravno da ovu seriju sigurno gledaju i roditelji, ali drago mi je da tinejdžeri mogu reći kako napokon i oni imaju jedan ovako kvalitetan i dobro razrađen sadržaj.

Kako vam je bilo raditi s Reneom Bitorajcem na projektu 'Eksperiment' za 24sata YouTube kanal? Spremate li možda i neke nove suradnje za ovaj i JoomBoos kanal?

Na tom sam se projektu jako dobro zabavila, kao i na 'Teinim dnevnicima'. Sasvim su drugačiji projekti i svaki ima neku svoju priču, a meni su bili jednako zanimljivi. Renea zbilja obožavam i mislim da smo imali baš jako dobru kemiju na 'Eksperimentu', a za neke buduće suradnje... Ako se pojavi sadržaj u kojem se pronalazim, zašto ne!

Na kojim projektima, izvan ovoga, trenutno radite? Kako provodite zadnje dane ljeta?

Zadnje dane ljeta provodim u odmoru. Moj doktor mi je rekao da moram malo odmoriti kičmu i da baš ne smijem trčati, pa sam trenutno u šetnji Maksimirom sa svojim psom. A što se glume tiče, pripremamo novu sezonu u Komediji, iako ne smijem još previše toga otkrivati. Također, radim i na jednom svom ogromnom projektu o kojem ću vas također obavijestiti čim dođe vrijeme za to. I da, po tisućiti put ponovno dekoriram stan prije zime!

