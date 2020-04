Miljenica Beograda: 'Misle da sam 'ufurana', s time se borim'

Okupilo se nekoliko nas u studiju i u tom trenutku smo shvatili da smo se poželjeli glazbe iz 90-ih jer je to period koji je imao najviše utjecaja na mene kao izvođača. S tim sam se odmah složila, iako sam na početku bila skeptična. Ovo je još jedan dokaz da ne postoji recept više na glazbenoj sceni za pjesme koje će proći ili ne. Ta pjesma mi je donijela najviše toga i otvorila mi vrata i za države bivše Jugoslavije, rekla je Sara Jovanović, poznatija kao Sara Jo o pjesmi 'Mili, mili'.

Mlada pjevačica živi u Beogradu, rođena je u Italiji, na sceni je već osam godina, no nakon singla 'Mili, mili' postala je regionalno popularna. Tada je napravila zaokret na sceni i donijela nešto novo u pop kulturi. Njezini singlovi broje na desetine milijuna pregleda na YouTubeu, a na njezinim nastupima se skače po šankovima jer Sara napravi takvu atmosferu da nitko ne može ostati imun.

Nastupa u tenisicama i trenirci te kaže da se to do daljnjega neće promijeniti. No unatoč tome pršte komentari na njezin izgled. Ljepotica, predivna, seksepilna, epiteti su kojima je oblijeću fanovi, a posebno muška publika. Na Instagramu je prati više od 380 tisuća ljudi.

Odlične reakcije stigle su i nakon nastupa na MAC Awardsima. Sad je izbacila novi hit 'Kaži mi', u kojem osvaja sa seksepilnim plesnim pokretima, a pjesma je danima na vrhu trendinga u svim zemljama u regiji.

- To je bilo moje ostvarenje sna. Svi oni dani koje sam provela uz spotove Destiny's Child, JLO, Britney Spears su se isplatili. Odrastala sam uz takve uzore kojima je jako bitan performans i scenski nastup. Poželjela sam takvu glazbenu priču pružiti i svojoj publici. Čekala sam pravi trenutak - rekla je Sara te nam zapjevala novi hit.

U spotu pleše sa Slovencem Žigom Sotlarom, inače glavnim koreografom Severinine turneje, a zahtjevna koreografija je upravo ono što je Sara godinama priželjkivala.

- Na koreografiji smo radili tjedan dana. U posljednje vrijeme sam zapostavila ples i trebalo mi je vremena da se moje tijelo sabere. Žiga je mislio da bi mi trebao olakšati, ali ja sam mu rekla da slučajno ne mijenja ništa. To je ta koreografija i želim nju naučiti i samo mi daj vremena - rekla je i uspjela. U spotu je u jednom trenutku žena zmija, a otkrila nam je i s kojim se poteškoćama suočila tijekom snimanja.

- Kostim je bio komforan, štikle su me sahranile, ali uspjela sam. Sara Jo u štiklama, morala sam to ispoštovati - rekla je. Novu pjesmu je izbacila u vrijeme karantene u Srbiji te smo je pitali kako se snašla u novonastaloj situaciji.

- Prvih nekoliko dana sam se baš odmorila i isključila, ali naravno to nije moglo dugo trajati. Već nakon nekoliko dana me uhvatila ‘frka’ i misao ‘jao, moram nešto raditi’. Nakon karantene ću toliko cijeniti svaki zagrljaj s prijateljima i obitelji. Pamtim da zbog ludog tempa nisam stizala čuti se s prijateljima iz Italije. Stalno se jurilo i žurilo. Ako ništa drugo, uživam u tome da uspijem sve napraviti što sam si isplanirala. Radim i stignem popiti kavu i čuti se s dragim ljudima - rekla Sara, kojoj je situacija u Italiji s korona virusom jako teško pala.

Rođena je u Rimu, a u tinejdžerskim godinama je morala prelomiti gdje će živjeti i graditi karijeru.

- Kada sam sanjala o glazbenoj sceni, nisam mislila ni na talijansku ni na srpsku, već sam imala svoje ideje budući da sam većinom pratila američku scenu. No, sve što sam bila starija nekako mi je njihova glazbena industrija izgledala bolesno. Brzo izgubiš svoje ja, sve je u ugovorima i novcima i to me ohladilo. Čak sam i dovela u pitanje želim li se uopće baviti glazbom. No kad sam se ovdje preselila, nevjerojatno je koliko mi je prilika pruženo i sve je vodilo k ovome. Nisam mogla pobjeći od ovog poziva - istaknula je.

Prije osam godina je sudjelovala u talent showu 'Prvi glas Srbije', a ni godinu dana nakon toga u grupi s još dvije djevojke, predstavljala je Srbiju na Eurosongu.

- Bila sam i previše spora dosada ako se uzme u obzir koliko sam često izbacivala pjesme. Sad bih željela izbaciti svoj album prvijenac i mislim da ću tek tada sazreti kao izvođač i da će me ljudi mnogo bolje upoznati - rekla je.

Što Sara Jo kaže o kritikama, ljubavi i kolegama s estrade, pogledajte na YouTube kanalu 24sata i pretplatite se na naš kanal za ostali sadržaj.