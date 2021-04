Ne, ne, ne, ne mogu. Stani! Može li gore od ovoga? Ti nisi normalan, vrištala je i bila pod strahom hrvatska pjevačica Renata Končić Minea. Voditeljica i pjevačica sjela je sa Šebaljem u auto i upustila se u ludu avanturu u novoj epizodi serijala 'Zvijezde vrište'.

POGLEDAJTE VIDEO:

S pjevačkom karijerom krenula je pred više od 20 godina, a Šebalju je objasnila da je umjetničko ime Minea nastalo slučajno. Objašnjava kako je u dogovoru s tadašnjim menadžerom, Borisom Šuputom, zaključila kako Renata nije upečatljivo ime za scenu.

- Uglavnom me zovu Minea, Renata me većinom zovu samo prijatelji - objasnila je. Uz pjevačku karijeru, Minea je počela razvijati i voditeljsku karijeru. Prilika za to joj se ukazala nakon sudjelovanja u prvoj sezoni showa 'Tvoje lice zvuči poznato'.

Nakon kratkog početnog razgovora i Šebaljevih pokušaja da Mineu riješi straha, krenuli su s driftom. Počeo je lagano, no, za Mineu je i to bilo previše u početku. Počela je vrištati i moliti Šebalja da zaustavi auto.

- U drugom životu, kad se rodim kao muško, od malena ću učiti voziti i driftati - rekla je Minea prije nego što je došlo vrijeme da ona preuzme volan.

Šebalj je bio zadovoljan jer je iz prve uspjela okrenuti auto pod ručnom, no drugi zadatak joj je ipak bio teži. Juraj joj je rekao da 'zamota' volan do kraja i da gas do daske. Pjevačicu je bilo strah i nikako nije mogla pritisnuti gas do daske.

- Ne mogu. Jesi ti normalan? Već mi se vrti u glavi - vrištala je Minea. Iako je mislila da je to kraj ove avanture, kad joj je Šebalj rekao da je 'pala', nije odustala. Htjela mu je dokazati da može i opet je krenula okretati auto u krug.

- Ponosan sam jer si se oslobodila straha - rekao je Šebalj svojoj gošći koja je još uvijek bila pod dojmom ove lude avanture.

Kada je izašla iz automobila, ruke su joj se tresle, ali rekla je kako joj je bilo drago što je uspjela ovo iskusiti.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Dobar je ovaj adrenalin! Mislim da je neka druga strana mene sada izašla van. Ponovila bih to, ali s manje straha nego sada - zaključila je Minea.

Cijelu epizodu pogledajte na YouTube kanalu 24sata. Svu 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJU pratite na našoj Videoteci, našim Facebook, Instagram i TikTok profilima, na 24sata.hr te na YouTube kanalu 24sata.