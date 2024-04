Moćan film o demokraciji: 'Iskoristi svoj glas. Ne daj da ti drugi kroje budućnost!'

Od 6. do 9. lipnja 2024. više od 370 milijuna građana diljem 27 država članica pozvano je na glasanje na europskim izborima. Kako bi informirao i potaknuo građane na glasanje, Europski parlament započeo je s drugom fazom svoje institucijske komunikacijske strategije.

POGLEDAJTE SLUŽBENI FILM 'ISKORISTI SVOJ GLAS':

Cilj je druge faze naslovljene „Iskoristi svoj glas. Ne daj da ti drugi kroje budućnost“ naglasiti važnost demokracije. Njezin višestruki pristup obuhvaća događanja za medije, digitalnu komunikaciju, uključivanje javnih i privatnih partnera, inicijative angažiranja zajednice i obrazovne programe po mjeri građana diljem EU-a.

Primjer aktivnosti u sklopu kampanje četverominutni je film „Iskoristi svoj glas” u kojem stariji građani iz raznih država članica prenose sljedećim generacijama svoja iskustva s demokracijom i naglašavaju da demokracija nije zajamčena.

Konkretno, u ključnom videouratku kampanje istražuje se šarolika povijest mnogih europskih zemalja koje su iskusile oružani sukob, ograničavanje osobne slobode i nestalnu prirodu demokracije ako je se aktivno ne čuva.

Film „Iskoristi svoj glas” i devet prilagođenih verzija za televiziju, kina, radio postaje i društvene mreže objavljen je jučer, 29. travnja 2024. u svim državama članicama, a na službenom je predstavljanju prikazan i hrvatskoj javnosti koja je istim bila oduševljena!

Interes za europske izbore u porastu

Na europske izbore 2019. izašlo je više od polovine birača s pravom glasa (50,6 %). Proljetna anketa Eurobarometra za Europski parlament provedena među više od 26 000 ispitanika iz svih država članica pokazuje da je 60 % Europljana zainteresirano za europske izbore koji se održavaju od 6. do 9. lipnja 2024., što je porast od jedanaest bodova u odnosu na 2019. (u razdoblju od tri mjeseca do europskih izbora). Uz to, 71 % ispitanika izjavilo je da će vjerojatno glasati, što je ponovno porast od deset bodova u odnosu na izbore 2019.

Rezultati ankete također pokazuju da se velika većina Europljana slaže da je „važno imati snažnu demokraciju” (81 %) i da je „važno glasati kako bi se novim generacijama osigurala bolja budućnost” (84 %). Sličan postotak Europljana (81 %) vjeruje da je glasanje na izborima još važnije s obzirom na trenutačnu geopolitičku situaciju.

I ti sudjeluj u demokraciji, i ti iskoristi svoj glas

Vjerujemo da vas je ovaj film potaknuo na razmišljanje i da ćete shvatiti zašto je važno da 9. lipnja i vi izađete na izbore za Europski parlament, iskoristite svoj glas i ne dopustite da drugi odlučuju o vašoj budućnosti - umjesto vas!

Pratite i JoomBoosovu kampanju #MakeTheFirstMovEU #myfirsttime i uz JoomBoos influencere učite o demokraciji, saznajte sve što vas zanima o raznim benefitima života u EU te se motivirajte na glasanje na vrlo važnim izborima koji su pred nama!