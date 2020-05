'Moja kći je karakterno divlja, morat ću ja to nekako riješiti'

Između serije 'Drugo ime ljubavi' i 'Larin izbor' biram 'Larin izbor' jer smo na setu bili kao obitelj. To mi je bio prvi projekt i ostalo mi je u sjećanju kao možda čak i najljepše snimanje, rekla je glumica Jagoda Kumrić koju trenutačno gledamo kao novinarku Irenu. Mlada i simpatična glumica odgovorila je na naša '24 pitanja' koja možete pratiti na YouTube kanalu i Facebooku 24sata. Raspričala se o glumi, svome karakteru, ali i o majčinstvu.

- Imam dosta sličnosti s Irenom. Ona je verzija mene koja ja želim postati u zrelom smislu, a ne uspijevam. Ona je odmjerena, nije brzopleta, smirena je, nema ishitrene odluke, a s druge strane je sklona riziku - priznala je Jagoda. U seriji ima pregršt ljubavnih scena s partnerom Igorom, kojeg glumi Slavko Sobin, a mi smo je pitali kako snimanje takvih scena zapravo izgleda na setu.

- Nama je to normalno snimanje. To je kao da ideš sjesti na stolicu. Mi razmišljamo o tome kako to izgleda u kadru, jesmo li se mi dobro namjestili tako da gledatelji dobiju dojam da je to nešto čarobno i divno, ali zapravo to je jako dobro izrežirano - rekla je. Nekad im to, kaže, uspije od prve, a nekad moraju ponavljati. Kaže da je imala sreću s glumačkim partnerima, sad sa Slavkom, a prije toga s Dinom Rogićem jer su to sve veliki profesionalci i prije snimanje se uvijek dogovore kako žele da nešto ispadne.

- Ne znam je li moju baku sram kad gleda moje ljubavne scene ili je ona možda ponosna na to. Ona to sve u rukavicama kaže - rekla je Jagoda kroz smijeh. Baka joj je za to prigovorila, no kaže kako je to njezin način izražavanja. U njezinoj užoj obitelji nema umjetnika niti glumaca, no Jagoda kaže da je oduvijek znala da se time želi baviti u životu.

- Gluma je jedino što sam ja ikad htjela. Otkad znam za sebe, od svojih pet, šest godina, moj jedini cilj je bavljenje glumom. Sve u životu što sam radila sam prilagodila tome. Upisala sam srednju školu zbog dramske grupe. Ja ne znam za drugo, ali u nedostatku ovoga posla, naravno da ću raditi nešto drugo - rekla je Jagoda. Nedavno je završila Umjetničku akademiji Sveučilišta u Splitu, a 2018. je postala i majka malenoj Nastasji.

- Moja kći će biti zeznuta. To mi se ne sviđa, ali riješit ćemo to. Meni moji prijatelji kažu 'ajme, kako ti je ona mirna', ali ona je karakterno divlja. Naljuti se brzo, a to ću trebati malo obuzdati. S druge strane vidim upornost i drago mi je što ima karakter, a ne da je neka mlaka. Ona je kod mene probudila emotivnu stranu, za koju sam ja znala da postoji, ali zbog posla s kojim se bavim i zbog odnosa s bliskim ljudima - rekla je. Njih dvije su se u izolaciji dodatno zbližile budući da Jagoda nije radila.

- Malo je kćeri bilo zeznuto u Zagrebu jer smo mi ipak ovdje u stanu, park je zatvoren, a mi živimo pokraj parka. To je njoj grozno i to joj se ne može objasniti. Pokušavaš je cijeli dan zabaviti. Onda sam nakon mjesec i pol dana otišla u Split jer je tamo ipak drugačije i tamo joj je zbog obitelji puno zanimljivije - rekla je.

