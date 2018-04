Moni Le Fleur, hrvatski pin-up model za kojim se svi okreću

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Moni Le Fleur umjetničko joj je ime. I baš poput kakva prekrasna cvijeta privlači radoznale poglede sviju oko sebe. I nije to samo zbog 'vintage' stila oblačenja ili šminke poput holivudskih diva iz 40-ih i 50-ih, Monika Dugić (27) jednostavno osvaja profinjenošću, otmjenim držanjem i gracioznošću. Kao da svaki njezin pokret ili gesta imaju razlog zašto su se dogodili.

- Često se ljudi okreću za mnom, ne znam je li to zato što sam im neobična, ili im se sviđa moj stil odijevanja. Žele se fotografirati, a moram odgovoriti na tisuću i jedno pitanje, od toga gdje kupujem odjeću, do toga kako sam uopće došla do svog stila. Sa svakom osobom vodim svojevrstan mali intervju - kaže Monika.

S pin-up stilom i modelingom započela je prije pet godina, no zapravo je još kao klinka bila očarana filmovima i glumicama iz 40-ih i 50-ih.

- Taj retro stil oduvijek mi se sviđao, no nisam se ranije voljela isticati, željela sam se samo uklopiti i biti kao svi ostali. No to se promijenilo prije pet godina... I da, obožavam te filmove iz polovice prošlog stoljeća, a još kao klinka s bakom sam gledala 'Moje pjesme, moji snovi', i nekako je zapravo već tada počela moja ljubav prema haljinama punog kruga - nasmijala se Monika.

Danas je prilično prepoznatljivo lice u pin-up svijetu. Bila je u nekoliko spotova, snimala je reklamu za sladoled, pojavila se na četiri naslovnice knjiga, u Austriji, Njemačkoj, Italiji i Nizozemskoj, a pobjeđivala je i na raznim pin-up natjecanjima te se njezine fotografije nalaze i na kalendarima. Također je i zaštitno lice švedskog proizvođača 'vintage' odjeće.

- Pin-up je definitivno moj stil života, moj način razmišljanja. Možda ne baš u svemu, ali u većini stvari da, pogotovo estetski, glazbeno, odjevno, načinom komunikacije i odnošenja s ljudima. To je nešto što svakodnevno živim i nešto u što duboko vjerujem. Ne mogu se zamisliti bez toga, već sam se toliko duboko zakopala da je to postalo dio mene. Pin-up je moj život - rekla je Monika, koja je u ovih pet godina napunila dva velika ormara s retro odjećom.

- I to moju mamu ponekad izluđuje. Svaki put kad uđe u moju sobu i spomene 'čišćenje' ormara, ja samo elegantno pobjegnem nekamo. Volim tu svoju odjeću, prirasla mi je srcu i teško se odvajam od nje. Trenutačno imam više od 100 haljina i nema te materijalne stvari na svijetu koja me veseli više od dobre haljine - kaže Monika.

Do tih 100 i više haljina nije bilo baš lako doći, pogotovo prije pet godina kad je krenula s retro odijevanjem.

- Da, prije niste lako mogli doći do te odjeće, pa sam se snalazila po second hand buticima, na buvljacima, kopala sam bo bakinim ormarima. Danas je puno lakše, u Zagrebu ima nekoliko 'vintage' dućana, a mnogo toga možete naručiti na internetu. Cijene? Haljinu možete kupiti od 300 kuna, pa sve do nekoliko tisuća kuna - istaknula je Monika.

Svestrana djevojka iz Zagreba puno je više od pin-up modela.

- Mislim da sam umjetnička duša, umjetnost je bila moja nit vodilja još otkad sam bila curica. Išla sam u privatnu likovnu školu, a završila sam slikarstvo na Školi primijenjene umjetnosti i dizajna. Nakon srednje škole nisam se odmah odlučila za fakultet, već sam završila školu za vizažiste. I to mi je još jedna velika ljubav. Također i pjevam, bila sam u crkvenom zboru, išla sam u školu pjevanja, no zasad sam se malo posvetila glazbi. U budućnosti će se to promijeniti - rekla je Monika.

Za život zarađuje i kao dadilja, a rad s djecom je nešto čime bi se dugoročno željela baviti.

- Prošle godine upisala sam predškolski odgoj u Petrinji. Vidim se kao odgajateljica u budućnosti. Volim djecu, a čini mi se da i ona vole i mene.