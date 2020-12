Ljudi imaju baš jako puno predrasuda o youtuberima. Voljela bih kad bi se to razbilo i kada bi jednoga dana postalo normalno. Doživjela sam, čak i od bliskih ljudi, da mi kažu, ‘jao, tebi je lagano, ti se smiješ, zezaš se s ljudima i uspijevaš’. Ali nije baš to tako lako. Treba biti karizmatičan, treba imati ideje i teme za video, rekla je Anna Lazarević (18), jedna od najpoznatijih i najuspješnijih youtuberica u regiji. Pjevačicu i bivšu nogometašicu na YouTubeu prati više od 750 tisuća ljudi, na Instagramu nešto manje, a na Tik Toku pola milijuna ljudi.

POGLEDAJTE 'MOJU PRIČU' ANNE LAZAREVIĆ:

- Ljudi su stalno u toku što mi se događa u životu. To je kao reality, ali svoj ljubavni život ne bih dijelila s javnosti. Smatram da su ljudi kod mene prepoznali iskrenost. Sa svojim gledateljima dijelim svoj život, bilo to loše ili dobro. Sretna sam kad se moji pratitelji raduju zbog mene, a volim dijeliti i neke stresne situacije. Znam da će oni uvijek biti uz mene. Na mojem kanalu bavim se s motivacijom i volim da ljudi, na primjer, ne ponove neke moje pogreške - rekla je Anna.

Pjevanje, poput većini youtubera, za nju nije samo faza. Planira se time baviti i u budućnosti, a u intervjuu nam je zapjevala svoj hit 'Tu' koji je snimila u suradnji s JoomBoosom za vrijeme karantene u Srbiji i Hrvatskoj. A što kaže o negativnim komentarima, kojima vrvi internet?

- Izgradila sam stav, ličnost, samopouzdanje. Ne obazirem se na negativne komentare, znam da su to ljudi koji sjede kod kuće, kojima je dosadno, koji pišu negativne komentare. Nemojte biti takvi - rekla je. Priča koju je podijelila sa svojim pratiteljima je ona o odrastanju bez oca. Dobila je puno komentara podrške, iako joj nije bilo lako pričati o tom dijelu svog života.

- Tata je samo otišao i nikada se nije vratio. Ne znam razlog zbog kojeg je on to napravio. Znate kako kažu, najvažnije je biti čovjek, a to se sigurno ne može nazvati tako. Ne nedostaje mi on kao on, ali voljela bih imati oca pored sebe. Majka me uvijek pratila na nogometu, a sve moje prijatelje su bodrili očevi. U tom periodu mi je otac nedostajao - rekla je. Dodala je kako joj to nije bolna tema jer su uz nju, u bilo kakvoj situaciji, njezina majka i baka.

POGLEDAJTE VIDEO:

- One su mi najveća podrška. Snimam i s njima i imamo milijunske preglede na videima. Dobro, priznajem, nekad ih moram tjerati da snimaju sa mnom, ali nećemo o tome - rekla je kroz smijeh.

