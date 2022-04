Najpraćenija regionalna TikTok zvijezda u žiriju talent showa: Ne želim gledati aljkave prijave

Čim smo ušli u novu sezonu, odmah sam poželjela da nam se prijave raznolikiji kandidati nego prošle sezone, objasnila je na samom početku tiktokerica Mimiermakeup očekivanja od nove sezone showa JoomBoos Videostar. Nju na ovoj društvenoj mreži prati 15 milijuna fanova, a u showu će biti strogi sud s regionalnim zvijezdama, Andrijom Milivojevićem Wajwaijem i Barbi Afrikom. I sigurna je što želi, a što ne želi gledati.

- Iskreno, mislim da nisam komplicirana. Kao članicu žirija oduševit će me TikTokovi koji su zabavni, smiješni i autentični. A ono što nikako ne želim gledati su ‘aljkavi’ videi snimljeni u 15 sekundi, tek toliko da ih se snimi. Jer se to baš jako vidi i osjeti se nedostatak truda, a to sigurno ne možemo pozitivno ocijeniti - objasnila nam je Mimi.

Njezini kolege iz žirija - Barbi, koja je tu drugu godinu zaredom, i Wajwai, koji je u JoomBoos Videostaru prvi put, otprilike se slažu s njom.

- Za početak moram reći da mi je neopisivo drago da sam ove godine i fizički u Zagrebu na snimanju. Prošle godine zbog korone i mjera nismo mogli snimati svi zajedno. A sad i od showa i od kandidata očekujem najveći spektakl dosad - priznaje Barbi. Wajwai u sve ulazi bez previše očekivanja. On se samo želi ludo zabaviti i upoznati neke sebi slične, pomalo “spaljene” kandidate.

- Obećajem kandidatima da ću prema njima biti strog, ali realan. Ako vidim da je kandidat snimio nešto što nije dobro, reći ću mu to i, naravno, dati mu savjet kako da to odradi bolje - objasnio nam je Wajwai, čiji skečevi i duhoviti TikTokovi redovito skupljaju stotine tisuća, pa i milijune pregleda. On, baš kao i njegove kolegice iz žirija, TikTokom se bave profesionalno. To su njihove karijere. Od ovog posla na internetu oni zarađuju. A neki novi klinci koji se bore za titulu nove TikTok zvijezde sada idu njihovim stopama i žele se ostvariti na internetu, postati zvijezde i pokazati ljudima da snimanje za TikTok nije bezveze, bezvrijedni “gubitak vremena”.

Hoće li se najviše istaknuti make-up umjetnici, plesači, pjevači, zabavljači ili možda astrofizičarka koja se prijavila na show? Pogledajte top prijave u prvoj epizodi na JoomBoos YouTubeu, a daljnju borbu za titulu tiktokerske zvijezde i nagrade vrijedne 120.000 kuna pratite svakog četvrtka u 12 sati samo na JoomBoosu!

