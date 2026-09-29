Nika Turković podijelila zastrašujuće iskustvo: 'Skoro sam umrla, imala sam sreće'

Popularna pjevačica bila je gošća 18. epizode Podcasta 3soma, a tijekom razgovora dotaknula se vrlo neugodnog iskustva iz svog života. U toj je situaciji, kako sama kaže, 'skoro umrla’. Vjeruje da je imala nevjerojatnu sreću.

- Moj tata kaže da me čuvao moj anđeo, dida, koji je te godine umro. Ja nisam inače od takvih stvari da vjerujem da me netko čuva ili da bi me netko spasio, ali moram reći da kad se vratim na taj dan, promislim o tome dva puta - rekla je Nika Turković govoreći o događaju kojeg se nerado prisjeća.

Foto: Screenhoot/Youtube

Pjevačica je u razgovoru bila vrlo otvorena i o drugim privatnim temama, od ljubavnih odnosa sa dečkom Zoranom Zarubicom - bubnjarom u poznatom srpskom sastavu Buč Kesidi, i ‘dejtanja', do svakodnevnog života i iskustava koja su je oblikovala.

U epizodi je, između ostalog, otkrila i da je bez problema sama pozivala ‘frajere' na ‘dejt', a upravo je ta njena direktnost bila jedna od tema razgovora. Nika je najavila objavu nove pjesme, ali istaknula i kako se dečko i ona ne miješaju jedno drugome u karijere, te da žive na relaciji Zagreb - Pančevo.

Kroz cijelu epizodu govorila je bez previše zadrške, zbog čega je razgovor brzo otišao puno dalje od klasičnog razgovora o glazbi i karijeri.

Foto: 3soma |

Cijeli razgovor pogledajte na linku.

Nika Turković je u video intervjuu u studiju 24sata gostovala prije dvije godine nakon završetka talent showa u kojem je sudjelovala u ulozi žirija.

- Više nikada ne bih mogla stati pred žiri. Imam jako puno poštovanja prema tim ljudima koji puštaju da se njihov talent ocijeni na bilo kakav način od nekih individualaca koji se uopće ne moraju slagati s njihovim mišljenjem ni umjetničkom ekspresijom - priznala je Nika.

Pogledajte 24 pitanja s Nikom Turković: