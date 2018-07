Novi viralni izazov nije šala: Policija upozorava na opasnosti

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Šokantne snimke ljudi koji iskaču iz vozila i plešu sa strane, dok se vozila i dalje kreću, najnoviji su hit na internetu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Riječ je o viralnom izazovu ‘In My Feelings’, poznatom i kao ‘Kiki izazov’. A sve je počelo puno drugačije.

Keke, are you sick of the #InMyFeelings challenge? We hope you’re not, because J-Hope from BTS just crushed it. (🎥: @BTS_twt) pic.twitter.com/Qjv1ZdZYMU — E! News (@enews) July 23, 2018

Naime, komičar i zvijezda Instagrama, Shiggy, objavio je 30. lipnja snimku na kojoj pleše na Drakeovu pjesmu ‘In My Feelings’. Tako je pozvao svojih 1.6 milijuna pratitelja da plešu kao on. Na videu Shiggy pleše na ulici, dok automobili voze iza njega. Ni u jednom trenutku ne iskače iz nekog vozila.

The in my feelings challange to end all of them :( pic.twitter.com/zTBdgrSkNs — jamie corbett (@justjamiie) July 15, 2018

No, očito ovaj njegov ples mnogima nije bio dovoljan izazov pa su sve odlučili začiniti iskakanjem iz automobila i plesanjem uz njih.

I tako su nastale mnoge snimke na kojima se vidi što su ljudi sve sposobni učiniti kako bi bili u trendu. Neka iskakanja ne izgledaju nimalo bezazleno. Mnogi padnu na samom početku pa se dignu i nastave. No, neki od njih se ozbiljno i ozlijede prilikom ove nove akcije. Policija upozorava na opasnosti koje prijete zbog iskakanja iz automobila u vožnji i apelira na vozače da to ne čine.