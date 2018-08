Obračun na moru: Ribari bacali kamenje i udarali se brodovima

Nasilje je eskaliralo nakon što su francuski ribari željeli zaustaviti britanske da vade Jakobove kapice, a ovi ih nisu poslušali.

Prema francuskom zakonu, od 15. svibnja do 1. listopada zabranjeno je vađenje ove školjke jer se vodi računa o tome da joj se ostavi vremena da se stanište obnovi.

No, Britanci nemaju tako reguliran izlov pa je mogu vaditi i u tom periodu. Inače se nekako uspiju dogovoriti da je tijekom cijele godine podjednako vade iz mora, no ove godine je očito došlo do nekih smetnji u komunikaciji.

Britanci je cijelo vrijeme masovno vade, a Francuzima je očito prekipjelo.

Tako su ribari iz Normandije jučer odlučili uzeti stvar u svoje ruke. Isplovili su u namjeri da spriječe Britance u daljnjem pustošenju morskog dna.

Dok je britanskih brodova bilo samo pet, Francuzi su doplovili sa čak 40. Okružili su sa svojim brodicama Britance kako bi ih spriječili u izlovu.

Najprije su se počeli svađati i vrijeđati, da bi zatim došlo i do fizičkog obračuna. Ribari su se naguravali brodovima, a Francuzi su na Britance bacali kamenje.

Francuski ribari tvrde kako Britanci uništavaju morsko dno pretjeranim izlovom te da, što im je još i gore, love u vodama koje u koje ne smiju ulaziti.

Posljednji sličan zabilježen okršaj dogodio se 2012. godine također u Engleskom kanalu također zbog istog razloga.