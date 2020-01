Amputirala nogu i napisala joj pismo: 'Nije do mene, već tebe'

Dragi zglobe, nije do mene, do tebe je. Bilo nam je super zajedno, ali vrijeme je da se rastavimo. Želim ti sve najbolje, napisala je Jordan na svom desnom zglobu prije nego ga je odlučila amputirati.

Jo (27) je s 13 godina trenirala jahanja i tada je doživjela nesreću. Pala je s konja i ozlijedila zglob. Odradila je više od deset operacija, ali joj nisu pomogle. Ona se 14 godina borila s ogromnim bolovima, živjela na lijekovima protiv bolova i nije mogla normalno živjeti. Nakon 14 godina, odlučila je amputirati nogu.

Foto: Instagram - Za neke gubitak noge zvuči kao najgora stvar na svijet, no za mene, kada sam to gledala s racionalne perspektive, nije bio slučaj. Morala sam to napraviti jer je to bio najbrži način za bolji život - objasnila je Jordan, koja je cijelo svoje putovanje podijelila s javnošću na svom Instagram profilu i YouTube kanalu gdje je poznata kao 'Footless Jo'.

Cijelo vrijeme nakon operacije bila je optimistična i pozitivna. Svaki novost podijelila je sa svojom publikom, a kaže, da su je poruke koje je dobila od fanova dodatno ojačale. Dodaje da su joj najveća podrška u cijelom 'putovanju' bili suprug i obitelj.

Foto: Instagram

- Još je dug put preda mnom, ali svaki dan novo je olakšanje od bolova i nova prilika za bolji i lakši život - ispričala je Jo, koja je nedavno podijelila video u kojem se pohvalila kako je uspjela popeti se na mrežu.

Najveća joj je želja, kaže, ponovno trčati, jer to nije mogla otkada je imala 12 godina.

- To je spor proces, ali idemo korak po korak, znam da ću uspjeti - zaključila je Jo.