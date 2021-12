Naš novonormalni Djed Mraz spava na trbuhu, nosi božićne gaće, pije kavu iz božićne šalice, jedino obavlja veliku nuždu bez božićne euforije. Nakon porezanih dlaka u nosu i ušima, naš djedica je spreman za burzu. I Sveti Nikola je bio na burzi i nije se dobro proveo, komentirao je glumac Jan Kerekeš (34) uoči nove epizode.

24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJA u suradnji s 'Kerekesh teatrom' na YouTube kanalu 24sata i u Videoteci 24sata donosi novi show svake nedjelje - KEREKESH SHOW, a ovoga puta u blagdanskom duhu gdje pratimo sve zgode 'Novonormalnog Djeda Mraza'. On je sve ono što nikada niste mogli zamisliti, a u prvoj epizodi vam predstavljamo kako je Djed Mraz završio na - burzi.

Nakon što je porezao brkove, spremio se i započeo klasičan dan, naš Djed Mraz se uputio na burzu. Tamo je, naravno, sreo Svetog Nikolu koji zbog situacije u državi također ne može pronaći posao.

- Sad već najavljuju šesti val! Ako se to ovako sve nastavi, ja odustajem od svega i zaposlit ću se u nekoj tvornici cipela - komentirao je Sveti Nikola.

Naš 'Novonormalni Djed Mraz' mu je ipak dao obećanje da će ga on zaposliti ako će mu trebati ispomoć za Božić, a platit će mu u kobasicama koje je sam radio. Nakon razgovora sa Svetim Nikolom, Djed Mraz je ušao na burzu.

- Opis posla vam je dostaviti nekoliko milijuna poklona onima koji to zaslužuju i duplo više onima koji to ne zaslužuju! Plaća nije velika, ali posla za vas ima - komentirao je Jan Kerekeš u ulozi službenika na šalteru.

Situacije su se samo nizale, a Djed Mraz se dvoumio hoće li prihvatiti ovu neuobičajenu ponudu.

Glavnu i jedinu ulogu u svim epizodama novog serijala igra Jan Kerekeš koji se proslavio u serijama poput 'Vatre ivanjske', 'Zlatni dvori', 'Dar Mar', 'Bitange i princeze' i mnogim drugim kako serijama, tako i dugometražnim filmovima, predstavama, ali i reklamama. Trenutačno snima i za društvene mreže Kerekesh Teatra, a objasnio nam je o čemu će se raditi u novome serijalu.

- Kako danas ništa nije normalno, logično je da se naš božićni serijal zove "NOVONORMALNI DJED MRAZ", jer naš Djed Mraz je sve samo ne klasičan Djed Mraz. Nakon što se jedva probudi, popije kavu, obavi nuždu dva puta i brada mu posijedi, on oblači svoje odijelo i kreće na burzu kako bi saznao hoće li biti posla ove godine. Ovaj serijal bit će drugačiji od svih do sad jer uz naš humor bez fige u džepu Djed Mraz i drugi likovi nose u sebi neku vrste želja za promjenom, za boljim sutra, tako da ova priča ima sretan završetak, ali put do njega je zaista težak i pun prepreka. Vjerujem da će publika uživati u svih 5 videa, a nakon Nove godine ćemo ih i spojiti u film koji će biti dostupan samo na You Tube kanalu 24sata - dodao je.

Uz komentar o serijalu, Jan je objasnio i kako voli provoditi Božićne praznike.

- Iako je nama u Kerekesh Teatru u prosincu totalna ludnica, ja stvarno volim blagdansko razdoblje, Božić, praznike i fešte. Najdraže mi je to što se malo vratimo onome što je stvarno važno - obitelji. Moja supruga Vika svake godine si da truda i naša kuća stvarno izgleda kao mala božićna čarolija i uživamo u svakom trenutku. Jedino nam još nikad kroz dimnjak nije došao Djed Mraz. Tko zna, možda će doći baš ove godine - komentirao je Jan.

